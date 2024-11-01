edición general
5 meneos
109 clics

El humor absurdo no es una broma

Por qué el apego juvenil por los memes sin sentido es su rebelión silenciosa

| etiquetas: humor , absurdo , política , tik tok
4 1 0 K 45 ocio
10 comentarios
4 1 0 K 45 ocio
u_1cualquiera #1 u_1cualquiera
Me hago mayor
Pero bueno, menos mal que se ha descubierto el humor absurdo
No como otras generaciones que nos acordamos del
Arzobispo de España
El acueducto de Segovia
Me dan miedo los corderitos
Maurice Lacrois el hombre impuntual
9 de cada diez dentistas recomiendan pasta de dientes y aquí tenemos al hijo de puta que no la recomienda
????????
2 K 25
Doisneau #8 Doisneau
#1 Ponte a ver skibidi toilet y me cuentas si te parece el mismo tipo de humor
0 K 11
u_1cualquiera #9 u_1cualquiera
#8 six seven?
0 K 11
Wintermutius #3 Wintermutius
Antes de que existiera Internet y los memes, existía el humor de los Monty Python, Aterriza como Puedas, Top Secret, etc.
2 K 21
#4 geme
#3 Amanece que no es poco.
1 K 20
Tx4 #7 Tx4
#3 Miguel Gila, Eugénio, Tip y Coll, Faemino y Cansado...
2 K 33
eltxoa #6 eltxoa
El humor absurdo son los chistes que hago yo, nadie más entiende y solo yo me rio ¡? :troll:
0 K 10
u_1cualquiera #10 u_1cualquiera
#6 Enrique Iglesias también piensa que canta bien :troll: :hug:
0 K 11
astronauta_rimador #2 astronauta_rimador
el apocalipsis!!
0 K 9
Wintermutius #5 Wintermutius
#2 la época lipsi
0 K 7

menéame