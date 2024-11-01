Los humanos del Paleolítico comenzaron a miniaturizar sus herramientas de piedra cuando desaparecieron los animales gigantes

Hace aproximadamente 300.000 años, los humanos que vivían en lo que hoy es Israel, Palestina, Jordania, Líbano y Siria comenzaron a dejar de fabricar un tipo de herramientas de piedra que habían utilizado durante más de un millón de años. Se trataba de utensilios pesados, como hachas de mano, cantos tallados, bolas de piedra y grandes raspadores, diseñados para tareas que exigían mucha fuerza. En su lugar, empezaron a producir herramientas más ligeras y sofisticadas, como las lascas Levallois y las hojas de piedra.