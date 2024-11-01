edición general
8 meneos
20 clics
Los huesos de 1812 de los soldados de Napoleón revelan los motivos de su derrota ante Rusia

Los huesos de 1812 de los soldados de Napoleón revelan los motivos de su derrota ante Rusia

Apenas uno de cada 5 del medio millón de soldados que partieron hacia Rusia comandados por Napoleón Bonaparte regresaron a su hogar. Los investigadores han hallado restos de Salmonella enterica con el serotipo Paratyphi C, responsable de la fiebre tifoidea en 4 soldados, y Borrelia recurrentis, una bacteria transmitida por piojos que produce fuertes episodios de fiebre seguidos por períodos de remisión en otros 2. Ambas enfermedades, junto con el agotamiento causado por el hambre y el frío podrían haber sido fatales para muchos de los soldados.

| etiquetas: napoleón , rusia , adn
7 1 0 K 141 ciencia
5 comentarios
7 1 0 K 141 ciencia
tul #1 tul
al menos el emperador se desplazo junto a sus tropas hasta alli, el mierdas de macron no piensa mover el culo de su poltrona en los eliseos.
1 K 30
ur_quan_master #2 ur_quan_master
No trato de hacer revisionismo de la historia, pero millones de personas hubieran tenido una vida mejor o al menos más justa si grandes conquistadores como Napoleón, Wellington, Gengis Kan, Alejandro Magno, etc. no hubieran existido.
2 K 38
quitamelpiedencima #3 quitamelpiedencima *
No me digas más, ¿polonio? :troll:
0 K 12
#4 candonga1
Se calcula que sólo en Vilna hay más de 3000 restos humanos de la guerra, y este número comprende únicamente un 1 % de los 300 000 que se calcula que murieron durante la retirada.

Menuda escabechina.
2 K 49
Un_señor_de_Cuenca #5 Un_señor_de_Cuenca
Gran estratega, Napoleón. :troll:
0 K 14

menéame