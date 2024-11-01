Huelga en las Urgencias del Hospital La Paz de Madrid

Trabajadores denuncian un colapso “sistémico” en este servicio. “Hacía ocho años que no veía 33 pacientes para 12 camas y este invierno ha pasado un par de veces. Además, en la sala de espera hemos llegado a tener 96 pacientes”, expresa el enfermero Guillén del Barrio.
| etiquetas: huelga general , hospital la paz madrid , sanidad , pacientes , colapso
En agosto denunciaban que había 61 pacientes pendientes de ingreso y tres pasillos ocupados con camas. “No es la gripe, no es la pandemia, es un sistema que está fallando por todos los costados”