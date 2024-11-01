edición general
Huelga en las Urgencias del Hospital La Paz de Madrid

Trabajadores denuncian un colapso “sistémico” en este servicio. “Hacía ocho años que no veía 33 pacientes para 12 camas y este invierno ha pasado un par de veces. Además, en la sala de espera hemos llegado a tener 96 pacientes”, expresa el enfermero Guillén del Barrio.

La plantilla denuncia que desde que terminó la pandemia cada año ha aumentado la afluencia a las Urgencias un 10%, con el mismo personal y el mismo espacio disponible.

En agosto denunciaban que había 61 pacientes pendientes de ingreso y tres pasillos ocupados con camas. “No es la gripe, no es la pandemia, es un sistema que está fallando por todos los costados”
menéame