La huelga de hambre de Palestine Action es ya la más larga en las cárceles británicas desde la del IRA

Cuatro activistas de la organización Palestine Action mantiene su huelga de hambre en protesta por las condiciones en las que están encarcelados en prisiones de Reino Unido, en una protesta que se ha convertido ya en la mayor huelga de hambre coordinada en las cárceles británicas desde la que organizaron presos del Ejército Republicano Irlandés (IRA) en 1981. Gardiner-Gibson ya no puede caminar y se desplaza en silla de ruedas. Ha recibido la vista del exlíder laborista Jeremy Corbyn, líder de la nueva formación de izquierda Tu Partido. Zuhrah

cocolisto #1 cocolisto
Es increíble el grado de degradación de las "democracias"europeas.
estemenda #2 estemenda
Parecía que nadie se atrevería a hacer una huelga de hambre en una cárcel británica, después del trato dispensado a los irlandeses en 1981, cuando fallecieron 10 de los participantes en unas condiciones de campo de concentración.
es.wikipedia.org/wiki/Huelga_de_hambre_de_1981_en_Irlanda_del_Norte
