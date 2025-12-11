·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
7809
clics
La infantilización de la mujer por parte de otras mujeres
2840
clics
El tamaño de la vida
2783
clics
Hamza, el líder del grupo de argelinos que sometió a Eva a una semana de terror en Alicante
2793
clics
Doce canciones con las que Robe Iniesta elevó a la música española
3261
clics
Monólogo de Marc Giró sobre la ultraderecha española y la ultraderecha catalana
más votadas
726
La pareja de Ayuso opera dentro del Grupo Quirón con una identidad falsa: Alberto Burnet González
998
Islandia, quinto país en anunciar su retirada de Eurovisión por permitir participar a Israel
1335
Ha muerto Robe Iniesta (Extremoduro)
794
El PP intenta un pucherazo en el Congreso y suma un voto ilegal hasta 12 veces para torpedear una ley
555
La participación de Portugal pende de un hilo: 12 de los 16 artistas del Festival da Canção renuncian a Eurovisión
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
16
meneos
24
clics
La huelga general contra la reforma que precariza el trabajo en Portugal paraliza transportes, escuelas y hospitales
El Gobierno propone aumentar la temporalidad, pagar horas extras en tiempo y no reincorporar a los despedidos de forma improcedente.
|
etiquetas
:
portugal
,
trabajo
,
huelga
13
3
0
K
105
actualidad
5 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
13
3
0
K
105
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#5
chavi
Han votado.
Estas son las consecuencias.
Suerte
0
K
12
#1
_219
Parece que estoy viendo el futuro en España cuando lleguen al Gobierno PP y VOX.
1
K
11
#2
omega7767
#1
o que no haya un partido de izquierda en el gobierno
0
K
11
#3
vGeeSiz
#1
si, que habrá otra vez huelga y los partidos que no estén en el poder prometerán oro y tal
0
K
10
#4
dclunedo
#1
Y eso que el hermano de Sanchez aporta su granito de arena con sus impuestos al progreso de Portugal.
0
K
6
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Estas son las consecuencias.
Suerte