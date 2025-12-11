edición general
La huelga general contra la reforma que precariza el trabajo en Portugal paraliza transportes, escuelas y hospitales

El Gobierno propone aumentar la temporalidad, pagar horas extras en tiempo y no reincorporar a los despedidos de forma improcedente.

#5 chavi
Han votado.

Estas son las consecuencias.

Suerte
#1 _219
Parece que estoy viendo el futuro en España cuando lleguen al Gobierno PP y VOX.
#2 omega7767
#1 o que no haya un partido de izquierda en el gobierno
#3 vGeeSiz
#1 si, que habrá otra vez huelga y los partidos que no estén en el poder prometerán oro y tal
#4 dclunedo
#1 Y eso que el hermano de Sanchez aporta su granito de arena con sus impuestos al progreso de Portugal. :troll:
