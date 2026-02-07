edición general
2 meneos
36 clics

Huego Subtil: 'El cierre de los bares favorece la extrema derecha' (CAT)

Huego Subtil: 'El cierre de los bares favorece la extrema derecha' (CAT)

| etiquetas: extrema derecha , bares , cierre , socialización
1 1 5 K -24 cultura
7 comentarios
1 1 5 K -24 cultura
themarquesito #7 themarquesito
#0 Te recomendaría que cierres este meneo y mandes este otro enlace, que es en abierto.
www.france24.com/en/france/20260207-france-how-bar-tabac-closures-are-
1 K 31
Ferran #3 Ferran
#0 muro de pago
1 K 19
#4 ernovation
#3 35.000 bars van tancar a Espanya entre el 2010 i el 2023 segons dades de l’INE, l’Institut Nacional d’Estadística. Què es perd quan es tanca un bar? Això és el que ha estudiat a França Hugo Subtil, investigador expert en política econòmica i professor a la Universitat de Zúric.
Què representa un bar?
— Un lloc amb interacció social. És diferent d’una fleca o d'un supermercat.
¿A França han tancat gaires bars?
— Un 80% del 1960 al 2023. Es va passar de 200.000 a 38.800. Però jo he centrat…   » ver todo el comentario
0 K 7
Connect #6 Connect
No entiendo esto de enviar algo que no se puede leer si no pagas. Habría que estar suscrito a todos los diarios de pago para leer.
0 K 12
colipan #1 colipan
Normal, no pueden emborracharse mientras comentan sus bulos de cuñao
0 K 10
Edheo #5 Edheo
#1 No te creas... cuando se emborrachan... se ponen todavía más creativos
0 K 7
CharlesBrowson #2 CharlesBrowson
Por mucho cobete en el que vamos, no nos llega para el litio para los supositorios que necesitamos
0 K 8

menéame