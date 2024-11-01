¿Hubo una filtración? Un extraño aumento en las apuestas precedió al anuncio del Premio Nobel de la Paz. (Eng)

Las grandes apuestas realizadas por María Corina Machado horas antes del anuncio del Premio Nobel de la Paz han desatado especulaciones sobre la existencia de información privilegiada. El Comité Noruego del Nobel niega rotundamente cualquier filtración. Una noche de movimientos inusuales en el mercado Horas antes del anuncio del Premio Nobel de la Paz 2025, la actividad de apuestas se disparó drásticamente en la plataforma basada en criptomonedas Polymarket.