edición general
6 meneos
8 clics
¿Hubo una filtración? Un extraño aumento en las apuestas precedió al anuncio del Premio Nobel de la Paz. (Eng)

¿Hubo una filtración? Un extraño aumento en las apuestas precedió al anuncio del Premio Nobel de la Paz. (Eng)

Las grandes apuestas realizadas por María Corina Machado horas antes del anuncio del Premio Nobel de la Paz han desatado especulaciones sobre la existencia de información privilegiada. El Comité Noruego del Nobel niega rotundamente cualquier filtración. Una noche de movimientos inusuales en el mercado Horas antes del anuncio del Premio Nobel de la Paz 2025, la actividad de apuestas se disparó drásticamente en la plataforma basada en criptomonedas Polymarket.

| etiquetas: maría corina machado , apuestas , premio nobel , premio nobel de la paz
5 1 1 K 43 actualidad
3 comentarios
5 1 1 K 43 actualidad
#3 sarri
Será el mismo que sacó 90M poniéndose en corto 30 minutos antes del anuncio de los aranceles?
2 K 40
ewok #1 ewok
Qué poético todo.
0 K 14

menéame