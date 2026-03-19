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HSBC analiza un recorte de 20.000 empleos por la inteligencia artificial
El mayor banco de Reino Unido considera que la ayuda que proporciona esta tecnología para tareas diferentes de la atención al público (middle y back office) hará sobrantes ciertos empleos.
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#1
Findeton
Buena excusa, pero no cuela.
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#2
Ishkar
#1
Por desgracia es una excusa demasiado común hoy día, permite mantener el precio de las acciones mientras echan a la gente. No puedo dejar de esperar que el shock del Private Credit y la guerra de irán termine de tirar la burbuja de la IA y esta excusa deje de existir.
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#3
rojo_separatista
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#1
, no se que haces tú con la IA, pero yo hago cosas que me costaban semanas en cuestión de horas, lo raro es que no haya más despidos. Lo que hay que hacer a partir de este punto es replantearnos si el sistema capitalista es el mejor para seguir nuestro desarrollo civilizatorio. De todas formas entiendo que te duela que un señor barbudo hace 150 años predijese con una exactitud impresionante lo que va a pasar con la IA, algo que ningún economista liberal, ha sido capaz de ver venir.
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#4
pax0r
#3
Si Marx predijo el futuro con tanta precisión, ¿por qué el capitalismo sigue en pie y los países más ricos no han colapsado?
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