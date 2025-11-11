edición general
Hoy, 11 de noviembre, es el Día del Soltero

Esta celebración anual resalta el valor de la independencia y el orgullo de no tener pareja; además invita a reflexionar sobre el amor propio y la libertad.

Pertinax #2 Pertinax
Ideal para esta cueva de INCELS de todo pelaje. :troll:
Amoniaco #4 Amoniaco
#2 eso nos separa de lso maestros folladores de la podemia.
RoterHahn #1 RoterHahn
Hoy se celebra tb el día de las librerías. :troll:
#3 Meneaflow
Y para la gente no mónogama que no se define por el término pareja!
