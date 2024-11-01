edición general
19 meneos
69 clics
Hospitales Ayuso: iban a pagar(me) igual

Hospitales Ayuso: iban a pagar(me) igual

Estos días hemos podido comprobar, a pelo y sin anestesia, que no hay nada de esos supuestos liberales inaugurados por Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid; hemos constatado que solo hay un negocio muy lucrativo para determinados grupos -viejos conocidos de la corrupción (i)liberal del PP- cuya gestión rota, además, en torno a puertas giratorias, redes clientelares y contraprestaciones para los políticos que les garantizan el negocio. Es un clásico de la corrupción estructural bien incrustada en España desde el franquismo

| etiquetas: ayuso , hospitales , ribera salud
12 7 0 K 139 corruPPción
3 comentarios
12 7 0 K 139 corruPPción
Kantinero #1 Kantinero
Alcama tese inboca.....

PP y muerte siempre de la mano
5 K 66
#2 kaos_subversivo
#1 madre mia que disgusto se va a llevar cuando vea que le has quitado el primer comentario
2 K 28
Kmisetas #3 Kmisetas *
Menudo Panfleto publico.es lo meneo para darle visibilidad a este pozo de mierda y quede constancia de sus panfletadas.
0 K 7

menéame