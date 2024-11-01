Hospitales Ayuso: iban a pagar(me) igual

Estos días hemos podido comprobar, a pelo y sin anestesia, que no hay nada de esos supuestos liberales inaugurados por Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid; hemos constatado que solo hay un negocio muy lucrativo para determinados grupos -viejos conocidos de la corrupción (i)liberal del PP- cuya gestión rota, además, en torno a puertas giratorias, redes clientelares y contraprestaciones para los políticos que les garantizan el negocio. Es un clásico de la corrupción estructural bien incrustada en España desde el franquismo