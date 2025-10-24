edición general
Un hospital de Madrid comunica a centros de salud del sur el bloqueo en las ecografías: “No podemos hacer ningún informe radiológico básico”

Médicos de los ambulatorios afectados preparan un escrito para reclamar a la Comunidad soluciones a una situación con un “impacto negativo” sobre los pacientes. Las pruebas radiológicas en algunos centros de salud del sur de Madrid están colapsadas. Como reveló la semana pasada EL PAÍS, las ecografías están bloqueadas en muchos de ellos: los pacientes no son citados porque las agendas están cerradas y tienen que esperar meses.

sotillo #1 sotillo
Cuatro años más y se soluciona solo
#2 Klamp
#1 sin hospitales públicos no existiría este problema
camvalf #4 camvalf
Eso Quiron se te lo soluciona en un plis y por solo 1000 millones más para lo que queda de año. Y si algún desaprensivo piensa que es caro que mire el precio de los áticos y los maserati ...
#3 Klamp
Rápido hay que sacar algo contra Sánchez. Miguel Angel abre una botella de brandi que te necesito ágil!
#5 angar300
Que las revise el novio de Ayuso, que pase oferta...
