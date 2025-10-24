Un hospital de Madrid comunica a centros de salud del sur el bloqueo en las ecografías: “No podemos hacer ningún informe radiológico básico”

Médicos de los ambulatorios afectados preparan un escrito para reclamar a la Comunidad soluciones a una situación con un “impacto negativo” sobre los pacientes. Las pruebas radiológicas en algunos centros de salud del sur de Madrid están colapsadas. Como reveló la semana pasada EL PAÍS, las ecografías están bloqueadas en muchos de ellos: los pacientes no son citados porque las agendas están cerradas y tienen que esperar meses.