El Hospital de Alcorcón pagaba peonadas, guardias y horas extras sin amparo legal

Un informe de la Intervención advierte al centro sanitario de que debe respetar la normativa sobre retribuciones de la Comunidad de Madrid por el "carácter público de los fondos" que maneja. La Cámara de Cuentas reprodujo en su último informe sobre el desempeño económico y financiero de la Comunidad de Madrid las múltiples irregularidades en la gestión de personal que había detectado la Intervención General en el Hospital Universitario Fundación de Alcorcón.