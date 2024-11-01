El Hospital de Alcorcón adjudicó a dedo casi 30.000 contratos menores en tres años y fraccionó parte de ellos en fraude de ley

El análisis de 'Público' de los 29.492 contratos desvela las prácticas para fraccionarlos y situar su cuantía por debajo del límite legal de 15.000 euros: trocear los de bandas elásticas por colores o los de guantes por tallas.



La Intervención de la Comunidad de Madrid, en un informe al que ha tenido acceso este periódico, recriminó al hospital por haber fraccionado 421 contratos en 2023. La gerencia del centro defiende que cumplen "con la normativa vigente".