edición general
23 meneos
18 clics
El Hospital de Alcorcón adjudicó a dedo casi 30.000 contratos menores en tres años y fraccionó parte de ellos en fraude de ley

El Hospital de Alcorcón adjudicó a dedo casi 30.000 contratos menores en tres años y fraccionó parte de ellos en fraude de ley

El análisis de 'Público' de los 29.492 contratos desvela las prácticas para fraccionarlos y situar su cuantía por debajo del límite legal de 15.000 euros: trocear los de bandas elásticas por colores o los de guantes por tallas.

La Intervención de la Comunidad de Madrid, en un informe al que ha tenido acceso este periódico, recriminó al hospital por haber fraccionado 421 contratos en 2023. La gerencia del centro defiende que cumplen "con la normativa vigente".

| etiquetas: sanidad , contratos menores , hospital de alcorcón , privatización
20 3 0 K 213 MADRID
5 comentarios
20 3 0 K 213 MADRID
hackerman #3 hackerman
Es terrible lo q están haciendo con la sanidad pública, lo pagaremos bien caro en nuestra vejez.
4 K 31
pepel #1 pepel *
¿Cuántos fueron con Quirón? Más de 600.
0 K 18
ctrl_alt_del #2 ctrl_alt_del
Circulen.
0 K 9
Andreham #4 Andreham
Al juzgado, hostias.
0 K 8
#5 Tecar
Los fraudes de ley en los contratos públicos son difíciles de detectar y para que funcionen es necesario todo un entramado mirando para otro lado, no es sólo cuestión de una persona en particular, hay que recordar que son contratos públicos y su publicación los hace pasar por muchos ojos y luego cualquiera los debe poder revisar.
Para eso es necesario un equipo jurídico independiente que los revise antes de publicar o un sistema automatizado con una IA potente que los identifique de cara una posible investigación que no es sencilla.
0 K 7

menéame