Honduras declara ganador de las elecciones presidenciales a Nasry Asfura tras un largo y polémico escrutinio electoral

El pasado mes de noviembre, el presidente de Estados Unidos, Donal Trump, se metió en la campaña hondureña e instó a apoyar al aspirante del Partido Nacional, mientras acusó a sus rivales de representar el "avance comunista". En sus redes sociales, el mandatario republicano se refirió a Asfura como el "único verdadero amigo de la libertad en Honduras", que se está "levantando por la democracia" y "luchando" contra el venezolano Nicolás Maduro. Y apostilló que podrían "trabajar juntos para luchar contra los narco-comunistas"...