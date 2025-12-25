edición general
Honduras declara ganador de las elecciones presidenciales a Nasry Asfura tras un largo y polémico escrutinio electoral

El pasado mes de noviembre, el presidente de Estados Unidos, Donal Trump, se metió en la campaña hondureña e instó a apoyar al aspirante del Partido Nacional, mientras acusó a sus rivales de representar el "avance comunista". En sus redes sociales, el mandatario republicano se refirió a Asfura como el "único verdadero amigo de la libertad en Honduras", que se está "levantando por la democracia" y "luchando" contra el venezolano Nicolás Maduro. Y apostilló que podrían "trabajar juntos para luchar contra los narco-comunistas"...

#1 candonga1
Estoooooo... como era?.... ah, sí...

Que enseñen las actas!!!
Otro cipayo que va a poner su país al servicio del imperio. Otra muestra más de que la democracia está tocada de muerte.
Sergio_ftv #4 Sergio_ftv
Honduras, demostración empírica de lo que es una República bananera al servicio de los accionistas de las multinacionales norteamericanas. Esclavismo del siglo XXI
Connect #3 Connect
Un hijo de palestinos de extrema derecha y amigo de Trump.
Siempre hay alguien que te puede sorprender aún más.
#5 sliana
"se metió" dice, blanqueando sin pudor
