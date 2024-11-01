·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
9579
clics
¿Por qué... no nos estamos preparando?
6632
clics
Sopa de ajo
7571
clics
Jordi Évole deja en evidencia a Ayuso por defender a Julio Iglesias: "Guarden este tuit"
6598
clics
Una joven española vive sola en el bosque y paga 6 euros al año de agua: 'Me considero una persona rica en tiempo'
7276
clics
VÍDEO | Las imágenes de 2005 que dejan en evidencia a Julio Iglesias: 'No se podía saber'
más votadas
554
Gigantes tecnológicos estadounidenses se alían con la extrema derecha europea para eliminar las normas de la UE [ENG]
652
Urgencias a 4 grados bajo cero, pacientes sin mantas y camas en los pasillos: así muere el Hospital La Paz
391
Investigación: Ayuso desvió en 2022 otros 191 millones de las residencias para pagar facturas de la sanidad privatizada
487
Denuncian que Madrid juzga "en diferido" las causas que afectan al PP: "Quien tiene madrina, se bautiza"
280
Un conocido informático descubre los contratos del Gobierno de Ayuso a los medios de derecha y extrema derecha, uno por uno: consulta aquí la lista
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
9
meneos
61
clics
La homosexualidad en primates es una estrategia de supervivencia que comenzó hace 40 millones de años
Las conductas homosexuales brindan determinados beneficios a nivel social. Por ello, se habrían perpetuado entre los simios estudiados
|
etiquetas
:
homosexualidad
,
primates
9
0
0
K
87
ciencia
27 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
9
0
0
K
87
ciencia
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Jacusse
40 millones de años tiene esa especie?
1
K
21
#3
Dakaira
#1
disculpa?
No estarás ni medio insinuando que las personas homosexuales no pertenecen a la misma especie que tu, no?
6
K
73
#14
skaworld
#3
#7
Se que aqui hay una coña entrel el "homo sapiens" y el "no homo" pero no me veo capaz de llevarla a cabo con la soltura que merece, no puedo dejar de ver la foto de los monos chingando
2
K
32
#26
scalvo
*
#3
No sé qué interpretas tú... Yo lo que interpreto que dice
#1
es que no había esos monos hace 40 millones de años...
De hecho dudo que hubiera ninguna especie de mono hace 40 millones de años... Aunque puedo estar equivocado en esto.
1
K
20
#7
aPedirAlMetro
#3
1
K
16
#22
Jacusse
#3
jajaja.
Es que no visualizo a los primates compartiendo mundo con bichos de hace tanto tiempo...
Primates primitivos, supongo.
0
K
11
#21
Skiner
#3
La homosexualidad en primates es una estrategia de supervivencia.
No parece muy coherente esa frase, más bien es un oxímoron.
0
K
7
#2
Chiapela
A los gays nos encanta que nos abusen
0
K
18
#4
Natxelas_V
Qué suerte tienen los gays. Sexo ilimitado de manera permanente. Siento sana envidia, la verdad.
0
K
7
#9
aPedirAlMetro
*
#4
"Siento sana envidia, la verdad"
Muchos de ellos sienten no tan sana, clamidia
Comentario escrito tambien desde la envidia
1
K
16
#10
Natxelas_V
#9
jajaja
0
K
7
#5
ombresaco
Aunque exista desde hace millones de años, se me hace difícil pensar que es una estrategia de supervivencia
2
K
31
#8
Piscardo_Morao
#5
A los espartanos les funcionaba, ¿no lo sabías?
0
K
14
#11
ombresaco
#8
les funcionaba, qué? En qué ayuda como estrategia de supervivencia?
0
K
10
#13
Piscardo_Morao
#11
"El estudio hace hincapié en que las relaciones de homosexualidad entre los individuos del grupo de primates funcionan como una herramienta flexible para reforzar vínculos sociales y resolver conflictos internos. De hecho, los autores creen que, en entornos donde los recursos son limitados y existe una alta presión por parte de los depredadores, estas conductas son indispensables para mantener la cohesión del grupo. Incluso permiten crear alianzas estratégicas duraderas"
Los humanos somos primates, supongo que no lo sabías.
1
K
23
#18
ombresaco
*
#13
lo he leido. A veces comparo la homosexualidad con el celibato.
Evidentemente, a partir de una población crítica, ambos comportamientos son inocuos de cara a la supervivencia del grupo. Pero me cuesta pensar que es una estrategia de supervivencia
#15
cierto
1
K
20
#23
Skiner
*
#13
Te hará alianzas duraderas pero no te da descencia alguna.
Como estrategia de supervivencia es bastante discutible...
0
K
7
#27
Piscardo_Morao
#23
"La investigación también sugiere que los machos que forman este tipo de vínculos suelen obtener una posición social más ventajosa dentro del grupo, lo que a la larga mejora su acceso a la reproducción. Es decir, la selección natural habría premiado este rasgo conductual, el cual brinda a los primates los citados beneficios indirectos"
¿Serías tan amable de leer el artículo antes de escribir estupideces que demuestran que no te has molestado en leerlo? Gracias.
0
K
14
#15
Ovlak
#5
¿Por qué no? Hay comportamientos que, paradojicamente, pueden beneficiar a la especie en su conjunto aunque con un análisis de barra de bar parezca lo contrario. ¿Sabías que hay mamíferos que, en ciertas circunstancias, se comen a sus propias crías?
0
K
12
#6
Piscardo_Morao
"Basta con decir que, hasta la fecha, la homosexualidad ha sido detectada en más de 1.500 especies animales"
Vaya, resulta que los imbéciles que dicen es antinatural no tienen ni puñetera idea de ciencia, que sorpresa....
3
K
33
#12
Chiapela
*
#6
De qué te extrañas? hay gente que cree en Dios, en santos y vírgenes
2
K
39
#16
Tarod
#6
#12
Es absurdo decir que es anti natural. Como si el ser humano no fuese una especie más. Idioteces de ignorantes.
Lo que pueden decir únicamente es que es un fallo en el deseo innato de supervivencia de la especie.
0
K
13
#24
Einwanderer
#16
Al contrario, en varias culturas sí que ha sido observado que representa un incremento del éxito reproductivo y la tasa de supervivencia, a través de mecanismos de selección familiar:
www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S109051382200006X
link.springer.com/article/10.1007/s10508-008-9381-6
www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1090513806000699
0
K
7
#17
Chiapela
Que alguien censure la miniatura
0
K
18
#19
Forni
*
Una herramienta flexible para reforzar vínculos sociales y resolver conflictos internos
Para que luego digan que todos esos videos de líderes mundiales morreandose son un intento de mofa. El mundo necesita mucho más amor y alguna que otra culeada.
0
K
10
#20
glups
Esta claro, disminuye la violencia entre los machos al reducir el numero de individuos que luchan por las hembras.
0
K
10
#25
scalvo
*
Lo que yo me pregunto es cómo comprueban que un mono es homosexual? Sabemos si el mismo mono se folla a otro mono, a una mona en celo, o a una cabra si está demasiado caliente?
No será que se follan todo lo que se mueve?
Todos hemos visto a perros follarse cojines o zapatillas. Son cojinosexuales o zapatillosexuales?
0
K
9
Ver toda la conversación (
27
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
No estarás ni medio insinuando que las personas homosexuales no pertenecen a la misma especie que tu, no?
De hecho dudo que hubiera ninguna especie de mono hace 40 millones de años... Aunque puedo estar equivocado en esto.
Es que no visualizo a los primates compartiendo mundo con bichos de hace tanto tiempo...
Primates primitivos, supongo.
No parece muy coherente esa frase, más bien es un oxímoron.
Muchos de ellos sienten no tan sana, clamidia
Comentario escrito tambien desde la envidia
Los humanos somos primates, supongo que no lo sabías.
Evidentemente, a partir de una población crítica, ambos comportamientos son inocuos de cara a la supervivencia del grupo. Pero me cuesta pensar que es una estrategia de supervivencia
#15 cierto
Como estrategia de supervivencia es bastante discutible...
¿Serías tan amable de leer el artículo antes de escribir estupideces que demuestran que no te has molestado en leerlo? Gracias.
Vaya, resulta que los imbéciles que dicen es antinatural no tienen ni puñetera idea de ciencia, que sorpresa....
Lo que pueden decir únicamente es que es un fallo en el deseo innato de supervivencia de la especie.
Al contrario, en varias culturas sí que ha sido observado que representa un incremento del éxito reproductivo y la tasa de supervivencia, a través de mecanismos de selección familiar:
www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S109051382200006X
link.springer.com/article/10.1007/s10508-008-9381-6
www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1090513806000699
Para que luego digan que todos esos videos de líderes mundiales morreandose son un intento de mofa. El mundo necesita mucho más amor y alguna que otra culeada.
No será que se follan todo lo que se mueve?
Todos hemos visto a perros follarse cojines o zapatillas. Son cojinosexuales o zapatillosexuales?