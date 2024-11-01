·
5

22
clics
Homenajes a las víctimas del ataque de Hamás del 7 de Octubre en Israel y en el resto del mundo
Por todo el mundo se suceden los homenajes a los muertos y secuestrados durante los atentados de los que se cumplen dos años.
|
etiquetas
:
israel
,
blanqueo
actualidad
17 comentarios
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
mariKarmo
*
A mi me parece muy bien que se homenajee a estas víctimas. Aquello todos tenemos clarísimo que fue un ataque terrorista y que la gente que murió y fue secuestrada eran civiles que poco tenían que ver con el Gobierno de Israel.
Ojalá algún día se pueda investigar las sospechas que giran entorno a ese atentado.
10
K
114
#5
pazentrelosmundos
#2
y no está en esa última frase la clave del asunto?
Por otro lado a los humanos nos gustan las cosas significativas, ese atentado (o lo que sea) no fue inicio de nada. Es un conflicto abierto desde hace décadas. Desde que Inglaterra regaló territorios que no eran suyos, que los nuevos colonizadores rompieron un pacto y entraron antes de lo indicado. Y la vergüenza de los Gobiernos de muchos países mirando para otro lado.
Si, hay víctimas, y no es bien recrearse en muertes de gente que…
» ver todo el comentario
5
K
80
#17
mariKarmo
#5
sí, es la clave. Por eso la he escrito.
0
K
18
#1
pazentrelosmundos
*
Blanqueamiento pocho de cojones...
El ABC y por ende los fachas siempre en el lado más mierder de la historia.
Las multitudinarias muestras de solidaridad en Berlín.
@ThePetersellers
paciencia hombre
4
K
63
#3
Cuchifrito
Mi homenaje también a las víctimas y mi repulsa a los medios que blanquean diciendo que los atentados fueron los causantes del genocidio de Gaza.
2
K
36
#4
mariKarmo
*
#3
los atentados fueron los causantes del genocidio de Gaza
Esto no es mentira, es verdad. Fue el detonante. Eso no quita ni que lo que esté haciendo sea un genocidio ni que tenga la excusa para cometerlo. Pero detonante y causante fue.
2
K
36
#9
pazentrelosmundos
#4
no, ese genocidio lleva perpetrandose desde el día que se gestó la creación del Estado de Israel.
Antes de ese festival, el baño de sangre estaba ya en marcha. Y lo que es más jodido, de ahí mi comentario anterior, las cosas de palacio van despacio... Pues pongamos una excusa.
2
K
34
#10
El_dinero_no_es_de_nadie
#9
Pues resulta que el día que se creó el estado de Israel lo que ocurrió es que los países árabes atacaron a Israel y le dijeron a los palestinos que no creasen su estado.
Así que no te inventes un genocidio que no existió
0
K
9
#11
pazentrelosmundos
#10
www.meneame.net/story/historia-oculta-sobre-creacion-estado-israel
Te recomiendo el artículo o el libro de la misma escritora del artículo.
1
K
22
#14
El_dinero_no_es_de_nadie
#11
Si, se ve que es un medio muy imparcial la fuente original
ifamericansknew.org/
Vamos, que han montado todo un relato dónde ni aparace ninguno de los ataques que ha sufrido Israel desde 1948
Y a partir de ahora las resoluciones de la Asamblea de la ONU no tienen valor porque ellos lo han decidido
0
K
9
#16
mariKarmo
#9
entiendo que estamos hablando y la noticia habla de lo acaecido tras el atentado.
Sobre lo de que lleva tiempo te doy la razón
0
K
18
#13
Cuchifrito
#4
No, no es verdad. La causa del genocidio son los criminales que lo han perpetrado, nada más que eso.
0
K
11
#15
mariKarmo
#13
cuando analizas la historia y los sucesos no te puedes quedar en algo tan básico como esa frase.
Todo tiene un detonante, un contexto previo, un marco, etc… y hay gente a la que nos gusta ampliar el conocimiento de las cosas.
0
K
18
#7
Kantinero
Palestina lleva 730. 7 de octubres seguidos
2
K
35
#6
capitan__nemo
¿Entonces son progenocidio o negacionistas del genocidio?
0
K
18
#12
Yoryo
¿Los judíos asesinados por Israel siguiendo la directriz Anibal, también forman parte del homenaje?
0
K
10
#8
moco36
No veo yo los homenajes del 11m en el resto del mundo,... cada palo que aguante su vela. No vengan con lastimas...
0
K
9
Ver toda la conversación (
17
comentarios)
