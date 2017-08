Hombres de que habéis tenido una esposa o novia maltratadora, ¿cómo conseguisteis escapar?

Lo que sigue es una traducción (aproximada) de algunas respuestas en este post de reddit. Creo que puede ser muy útil para quienes estén viviendo una situación parecida, puede ayudarles a reconozcan su situación y animarles a dar el paso para romper con la situación de maltrato. Para que todos (y todas) aprendamos a reconocer las señales del maltrato y las características de una relación tóxica y así poder evitarlas. También para visibilizar a las víctimas masculinas de maltrato.

El texto es largo aunque dividido en 14 respuestas a la pregunta. En el original hay muchas más (en inglés)

Si alguien tiene una historia similar y quiere compartirla confío en que sepamos darle el apoyo que se merece.

Si no te interesa el tema simplemente no lo leas.

Gambleer

TL;DR Ella estaba loca pero su padre era enrollado...

Salí con esta chica durante más de un año porque no podía imaginar cómo librarme de ella. Ella era celosa hasta la locura y cada vez que mencionaba que no era feliz en nuestra relación ella me acusaba de ponerle los cuernos. Esto inevitablemente terminaba con ella dándome patadas y puñetazos. Yo nunca me sentí capaz de defenderme. Cualquier cosa que hiciera por defenderme habría acabado probablemente conmigo arrestado. Ella era mucho más pequeña y débil que yo por lo que la policía se pondría de su parte. Estaba atrapado.

Finalmente su padre vino de visita. La primera vez que nos quedamos solos me preguntó si yo estaba "BIEN". Dijo que sabía cómo podía llegar a ser su hija. Esto me confundió. a penas le conocía y no sabía si podía confiar en él. Le dije que todo iba bien (así había sido las últimas semanas). Él se quedó unos días más y para el final de su visita ya tenía claro que era sólo un tio enrollado que sabía que su hija tenía problemas.

Un par de meses después llegué al límite. Era miserable. Tan sólo la quería fuera de mi vida. Busqué el contacto de su padre en su agenda y le llamé. Le dije que ya no podía aguantarlo más, que estaba atrapado a menos que me defendiera usando la fuerza. Él suspiró y me dijo "¿Puedes aguantar hasta el jueves?". Me dijo que haría el viaje de 8 horas hasta mi casa si podía esperar unos días.

El jueves por la tarde estábamos en la cocina mi novia y yo y llamaron a la puerta. Ella abrió, sorprendida de ver a su padre.

"¿Qué estás haciendo aquí, papá?"

Él se encogió de hombros y me miró a mí. Yo lo solté todo.

"¡Estoy rompiendo contigo. Hemos acabado!"

Ella cargó contra mí con los puños pero su padre estaba preparado. La agarró por detrás y le hizo la llave Nelson. La arrastró por el patio y la metió en el asiento trasero del coche. La última vez que la vi estaba intentando romper a patadas la ventanilla mientras el coche se alejaba.

Existe una gran probabilidad de que le deba la vida a ese hombre. Realmente me siento mal por él. Por lo demás ella era una persona excelente, pero si perdía el control... cuidado. Espero que haya encontrado ayuda.

Edito- voy a contestar algunas preguntas:

Su madre murió cuando ella era joven. No recuerdo cómo, pero fue criada principalmente por su padre.

Todo esto fue antes de los móviles e internet. Nunca he vuelto a hablar con ella. Si ella llamó alguna vez yo no estaba en casa para responder. Ella contactó con mis padres algunos años después buscándome, pero ellos no le dijeron dónde vivía ni mi teléfono. He mirado su perfil en Facebook. Parece que está bien.

Y la pregunta importante... Sí, era cojonuda en la cama.

Trhuthrises

Tras 10 años empecé a fijar y manter algunos límites y me marqué un tope de qué clase de comportamientos no iba a aceptar. En gran parte fue gracias a los consejos de mi terapeuta y algunos muy buenos amigos.

Ella empezó a notar que ya no me controlaba y montó la escenita haciendo ver que se marchaba para volver a ponerme bajo su bota.

Yo me mantuve firme, lo que la hizo rabiar. Vino a casa en mitad de la noche exigiendo llevarse al perro.

Cambié las cerraduras, la clave del garaje, la contraseña de Netflix, la borré del plan familiar de GooglePlay, fijé cita con mi terapeuta y otra con un abogado para ver cuáles eran mis opciones.

Armado con esa información le dije que habíamos acabado y que podía buscarse un abogado si quería pero estaba dispuesto a pagar lo que hiciera falta con tal de echarla de mi vida.

Esto fue hace un mes y nunca me he sentido mejor.

Si oyes una vocecita dentro de ti diciéndote que huyas hazle caso. Conviértete en tu propio defensor, recupera tu vida.

An0nym0ose

Espero que cuente abuso emocional y verbal.

La respuesta sencilla es que le dejé marchar, asumiendo el riesgo de que intentase hacerse daño como represalia. Ella solía usar el romper conmigo (y hacer amenazas veladas de suicidio) como forma de hacerme sentir culpable y controlarme. Me hizo alejarme de todos mis amigos. Ni siquiera me hablaba con mi compañero de piso, que es como un hermano para mi y vive en el cuarto de al lado. Ponía constantemente a parir a mis amigos, despreciando especialmente a mis amigas. Hizo aquello del "frio y caliente", un momento alabándome como si sostuviese la luna y al minuto siguiente acusándome de ponerle los cuernos o querer ponérselos (mirando atrás era jodidamente raro).

Cuando empezó a interponerse entre mi familia y yo supe que tenía que arriesgarme a que se hiciera daño tras romper. Me desperté una mañana con sus gritos acusándome de engañarla con otra y amenazas de dejarme y suicidarse y yo levanté lo justo la cabeza de la almohada y dije "vale, en un rato te llevo a casa de tus padres".

Ella estaba en shock. Supe inmediatamente que había tomado la decisión correcta porque su cara era como la de un crío al que le han pisado su castillo de arena. Dejé el curro en el que trabajábamos los dos para que no pudiera mantener la correa tirante. Oi deun par de personas que me conocían que ella había intentado suicidarse. Nunca supe el método, no quise oir los detalles.

Tras recuperarse empezó a contar lo horrible que había sido con ella, confirmando cada rumor difamatorio que llegaba a sus oídos. A pesar de que nunca estuve más de 20 minutos fuera de su vista consiguió que trasladasen a varias ex-compañeras de trabajo al acusarlas de acostarse conmigo y se convirtieron en persona non grata. Pasé un par de semanas ignorando amenazas de muerte y mensajes de odio de exes suyos y pretendientes (no intentes volver con ella bla bla bla).

Llegado a ese punto no me importaba. Me había empujado más allá del límite y tenía que sacar esa toxicidad de mi vida, incluso si a ella le costaba la suya. No he vuelto a tener citas en estos años. Saber que llegué al punto en que no me importaba que una mujer se suicidase me preocupa. Sé que no tengo la culpa y que está enferma pero prefiero no vivir nada como aquello de nuevo.

DivingBoardJunkie

Mi ex me arruinó la vida. Estaba en una relación de maltrato físico con alguien que resultó ser una drogadicta. Una noche mi ex decidió que estaba haciendo demasiado ruido en la cocina y decidió que intentar romperme la nariz era la respuesta al problema. Entonces llamó a la policía porque me marche al garaje para des-escalar la situación y esperar sentado a que dejase de sangrarme la nariz. Llega la policía, me encuentra al final del rastro de sangre y arrestan a mi ex.

Servicios Sociales se presenta al día siguiente porque mi crío estaba en casa cuando ocurrió, y me culpan. Yo era culpable por no haberme marchado cuando mi ex empezó a cabrearse. Esto supuso una marca negra con ellos.

Yo trabajaba como asistente sanitario en emergencias con la intención de hacerme paramédico y finalmente bombero. Cuando mi jefe se enteró de los resultados de la "investigación" de Servicios Sociales me informó de que no podía seguir empleado en su agencia y que lo más probable era que no podía contratarme de nuevo hasta pasados 5 años. Entonces fue brutalmente honesto y me dijo que lo más probable era que nunca volviese a tener trabajo en el sector.

Así que fui golpeado por mi ex, se me culpó por ello, perdí mi trabajo y se me dijo que mi sueño de ser bomber probablemente nunca se realizaría. Pero soy un tío que fue maltratado por una mujer, así que a nadie le importa una mierda. De hecho mucha gente lo encuentra gracioso. A los policías les hizo mucha gracia aquella noche.

----

Ella posó aquella noche en el calabozo y le pusieron la condicional y clases de control de la ira. Resultó obvio que no tenía interés en cambiar y la dejé poco después. Pedí un día libre en el trabajo y esperé a que se marchara de casa. Entonces un amigo mío, que también había pedido el día libre, me ayudó a recoger mis mierdas y me mudé a casa de mi madre.

No dejé una nota. Sólo cogí mis cosas y esperé a que acabase la tormenta de mierda de llamadas y mensajes. Ya tengo un abogado y todo en marcha para pedir la custodia, así que creo que estoy tan preparado como pueda estarlo.

Moreofthispls

Yo tuve una ex muy parecida pero ella además fumaba metha en secreto y mentía sobre ello. Se acostó con el que me hacía los tatuajes. Me dio un puñetazo en la cara una vez. Le decía constantemente a todo el mundo que yo era un maltratador pero se negaba a irse de mi piso cuando se lo pedía. Después de romper empezó a contarle a la gente (muchos amigos míos o de ambos) que le había estado pegando, que le empujaba y gritaba. Nada de esto era cierto pero ella hizo todo lo posible por conseguir que alguien se involucrase y me diese una paliza (sin conseguirlo, por suerte). 6 semanas después de que se fuera se quedó preñada del vecino que vive en el piso encima del mío. Bala esquivada, pero nunca olvidaré cómo era aquello.

AcornatheUnicorn

El compañero de mi hermana fue maltratado por su novia durante 10 años. La única razón por la que la dejó es que dos de sus amigos literlamente le secuestraron para salvarle la vida. Ella estuvo a punto de matarlo dos veces. Una al romperle una tabla de cocina hecha de mármol en la cabeza. Ella también intentó castrarle con un cuchillo. Estaba tan asustado de salir de casa para ir al hospital que se cosió el escroto él mismo con hilo de pescar.

Sus amigos se lo llevaron lejos en coche y aunque no lo superó se dio cuenta de que podía vivir por sí mismo.

Tiene síndrome de estrés post traumático, depresión y su epilepsia ha ido a peor con los años, probablemente provocada por lo que le hizo ella. Hemos estado ayudándole para romper el condicionamiento con que le dejó, se disculpa por cualquier cosa aunque no sea culpa suya. Ha mejorado en los años que le conozo y ha apoyado mucho a mis hermana desde que perdió a su marido. Ella le aprecia por su altruismo absoluto, naturaleza cariñosa y el placer que encuentra en ser amado sin crueldad.

Sed felices y amados por alguien que os merezca de veras.

mmicecream

Mi primera novia era una maltratadora cruel. Intenté romper con ella tras una pocas semanas y se cortó las muñecas delante de mi para demostrar lo mucho que me quería. Yo tenía 15 y estaba aterrorizado. Acabamos saliendo 2 años porque me amenazaba con suicidarse y yo no estaba en buena situación por la ludopatía de mi madre. Estuve sin techo unos meses y ella intentó que dependiera por completo de ella. Cuando finalmente no pude más simplemente corté todo contacto. Ella se había cambiado de escuela la semana anterior.

Me acosó durante años y le contaba a la gente que yo la había violado pese a que nunca fuimos más allá de besarnos. He perdido muchos amigos por sus mentiras. La última vez que tuve contacto con ella estaba en Irak y mi madre acababa de morir. Ella me envió un mensaje por Facebook dándome las condolencias. No ni siquiera sabía aún que había muerto. Incluso mandó flores al funeral. Me acojona vivo. Por suerte parece que el acoso ya ha pasado casi por completo. Ya no uso Facebook con mi nombre verdadero.

John_Wik

Mi ex era una "luchadora". Dicho de otro modo, su respuesta emocional a casi todo era cabrearse y reñir conmigo. Todo lo que sigue pasó al menos una vez, algunas varias veces... Mal día en el trabajo, discusión sobre la cena. El vuelo se retrasa, aquí llega la discusión por mensajes. No le gusta la música que ponen en el gimnasio, empieza una bronca conmigo. Dejad que se cale hondo... no le gustaba la música de un lugar público por lo que me arrastraba a una bronca.

Le encantaba debatir y le sacaba la puntilla no sólo a cada palabra sino al tono en que la había dicho. Las broncas podían ser por cualquier cosa, ella era una maestra encontrando el detalle más insignificante y sacarle punta hasta encabronarse y explotar de rabia.

Acabó siendo demasiado cuando empecé a tener ataques de ansiedad y temblores de manos. Intentaba medir cada palabra antes de hablar con ella para evitar decir algo que la enojase. Fue como un interruptor cuando salté. En un momento estaba andando de puntillas intentando evitar otra bronca y al siquiente estaba calmado diciendo "Ya basta. No puedo más." y le colgué el teléfono. No he vuelto a hablar con ella desde entonces.

titty_twister_900

Ella me llevó hasta el punto en que dejé de hacer absolutamente cualquier cosa que me hiciera feliz. Estaba más que deprimido. Todavía va y viene dependiendo del día pero era horrible. Un día empezó una bronca y "de broma" me preguntó que cuando me marchaba. Le dije que para el final de la semana.

Mi ex y yo estuvimos juntos un total de 6 años y medio. Durante ese tiempo ella no hizo mas que quejarse de que nunca hacía nada por ella a pesar de que me deslomaba en el trabajo, en la universidad, intentando ayudarle con sus estudios, manteniendo el sistema eléctrico de la casa, etc.

Ella me despreciaba cada vez que tenía la oportunidad. Ponía a parir a mi familia regularmente, me decía que mis hobbies estaban anticuados y nadie me respetaría por tenerlos. Mi música, mis gustos en cine, mis amigos, incluso mis sueños no eran más que mierda para ella.

Le conté que quería ser policía y ella me humilló diciéndome que nunca lo conseguiría. Le dije que quería mudarme a Arizona y me llamó "puto imbécil" por querer estar más cerca de mi familia y gustarme el desierto. Empecé a alejar a mi familia y amigos porque estaba demasiado asustado de sus broncas. Empecé a mostrar signos de depresión y ella me decía que no tenía motivos para estarlo. Empezó a amenazarme con romper cada vez que podía. Me hacía luz de gas y entonces, sin motivo alguno, dejaba de hablarme durante días. No nos cogíamos de la mano ni nos dábamos besos ni abrazos. Especialmente si estábamos en público.

Cuando empezó a sacar el tema de que yo me fuese terminé por darme cuenta de qué estaba pasando. Un amigo me acogió y me fui en cuanto pude. Ella se cabreó conmigo por ello (como por todo) y yo dije a la mierda y cambié mi número de teléfono.

Desde entonces me he acercado mucho a una de mis buenas amigas y ahora quiere tener una cita. Tenemos muchísimo en común y su familia me adora. Me hace sentir querido y apreciado. Así que a todos vosotros, recordad: ahí fuera hay otras mujeres que nos apreciarán por quienes somos, por lo que hacemos, y nos harán sentir genial. Mantened la cabeza arriba y no dejéis que nadie se interponga en vuestros sueños o quienes sois.

rabaltera

Fui a la cárcel por ello. Ella me mordió la cara y me arañó los brazos (haciéndome sangrar ambas) y se llamó a la policía. Se la llevaron a ella pero acabaron presentando cargos contra mí unos días después porque era más débil que yo. Me tocó un abogado de mierda y tuve que aceptar el acuerdo. Pasé 5 días en la cárcel después de volver de Afghanistan.

ArrdenGarden

Ella se encerró en el baño la mañana de navidad con un cuchillo de carnicero diciendo que se iba a matar. Así que llamé a la policía, parecía que lo decía en serio. Llegan, la sacan del baño, la llevan fuera para interrogarla. A estas alturas ella ha destrozado miles de dólares en mis efectos personales y el daño es evidente por toda la casa, incluyendo una ventana rota de cuando me tiró a la cabeza una rueda de monopatín. Estoy cubierto de arañazos, cortes y moratones. La única marca que tenía ella era de cuando se dio contra una esquina intentando pegarme.

La policía me arresta. En mi casa. Yo no participé en la violencia ni en la destrucción de mi casa. Ni llegué a levantarle la voz. Pasé la navidad en una celda. Tras el consiguiente fiasco en el juzgado no podía verla de nuevo. Ella vino a coger sus mierdas de mi casa mientras yo estaba trabajando, algunos días después.

No dejéis que llegue a ese punto, como yo. Una vez la violencia empieza nunca acaba bien.

illogical_comment

Ella me despierta con suavidad a las 3AM. "levanta, levanta, levanta, *comentario sin sentido*"

En cuanto abro los ojos me suelta directamente sobre ellos una rociada completa de spray de pimienta.

¡Hostia puta! ¡Qué coño! La aparto de un empujón y voy dando tumbos hasta el baño. Me quedo bajo la ducha con los párpados abiertos hasta que amanece.

Esta fue la gota que colmó el vaso. La cumbre de 6 años de maltrato cada vez mayor. En ese momento supe que si no hacía algo acabaría muerto o en la cárcel. Intenté que funcionase pero sus problemas mentales iban a peor. Ella dijo aquella noche que yo estaba soñando con otra mujer. ¿Acaso dije algo dormido? No. Ella pudo adivinarlo por mi cara.

Para la tarde de ese día ya me había mudado. Nunca miré atrás. No había nada que pudiera hacer por ayudarla dado que en su mente yo era el enemigo. Todavía recuerdo sentirme derrotado al cargar el camión de la mudanza, me sentí como si estuviera dándome por vencido en algo que podía corregir. Me llevó algún tiempo darme cuenta de que no había nada que yo pudiera hacer.

YouKnowABitJonSnow

De hecho ella me dejó, llegó al punto en que yo estaba tan roto emocionalmente que me consideraba patético.

Ella se cansó de que la gente le preguntase por que ya no salía, o por qué cuando salía no decía ni hacía nada a menos que ella me lo dijese. Se cansó de que mis padres le preguntasen por qué se me veía tan triste todo el tiempo. Se cansó de que llorase, de que me quejase y finalmente se aburrió cuando ni siquiera respondía a sus broncas.

Gracias a dios que lo hizo.

ChicDoom

Con un divorcio, sin derecho a ver a mis hijos (yo), una herida por apuñalamiento (también yo), 100.000$ de pensión (yo a ella), y 15 años pagando la manutención de nuestros hijos a mi maltratadora. Oh, y ficha policial (yo).