Hombres armados no identificados secuestran al petrolero 'Eureka' frente a las costas de Yemen

La Guardia Costera de Yemen ha confirmado este sábado que un petrolero ha sido secuestrado por hombres no identificados en la costa sur del país. El barco ha sido identificado como el 'Eureka', de bandera togolesa, pero se desconoce cuántos tripulantes iban a bordo en el momento del abordaje."A pesar de los recursos limitados y las circunstancias excepcionales, la Guardia Costera de Yemen reafirmó su compromiso de recuperar el petrolero y garantizar la seguridad de su tripulación"