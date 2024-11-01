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Hombres armados no identificados secuestran al petrolero 'Eureka' frente a las costas de Yemen

Hombres armados no identificados secuestran al petrolero 'Eureka' frente a las costas de Yemen

La Guardia Costera de Yemen ha confirmado este sábado que un petrolero ha sido secuestrado por hombres no identificados en la costa sur del país. El barco ha sido identificado como el 'Eureka', de bandera togolesa, pero se desconoce cuántos tripulantes iban a bordo en el momento del abordaje."A pesar de los recursos limitados y las circunstancias excepcionales, la Guardia Costera de Yemen reafirmó su compromiso de recuperar el petrolero y garantizar la seguridad de su tripulación"

| etiquetas: yemen , secuestro , petrolero eureka
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8 comentarios
10 1 0 K 143 actualidad
suppiluliuma #3 suppiluliuma
No nos precipitemos. Habrá que ver cual es su bandera y reivindicaciones antes de ver si son secuestradores buenos o secuestradores malos. :troll:
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XtrMnIO #4 XtrMnIO
Lo han israelizado.
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Jointhouse_Blues #1 Jointhouse_Blues
La nueva normalidad.
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#7 Pájaroloco
#1 Piratería en el Cuerno de África existe desde hace mucho tiempo. Cerca de las costas de Yemen solían ser pescadores que robaban a punta de fusil a embarcaciones pequeñas. Si se atrevían con el abordaje de un petrolero solían ser somalies con base en Socotra y terminaban con secuestro de tripulación. En el caso actual diría que o son somalies o pertenecen a una facción militar rebelde.
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#2 Jacusse
Me gusta lo de "no identificados".

Como si cambiase algo que se llamasen John, Abdel, José, Wang y Sreekumar....
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#5 El_dinero_no_es_de_nadie
#2 Esa fue la táctica de Putin en Crimea
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Kleshk #6 Kleshk
#2 Ese petrolero se les prometió hace 2000 años
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menéame