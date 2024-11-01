Hombres armados abren fuego en campo de fútbol en centro de México, matando a 11 personas

Al menos 11 personas murieron y otras 12 resultaron heridas, cuando hombres armados abrieron fuego en un campo de fúbol de Salamanca, México. Ocurre a pocos meses del inicio del Mundial en México y mientras el gobierno de Sheinbaum no solo quiere enfatizar sus avances en seguridad sino que intenta promocionar el fútbol local y de base. Justo ayer durante la conferencia presidencial matutina, se anunciaba la celebración de 74 “mundialitos” por todo el país. La presidenta no se pronunció sobre lo sucedido y se limitó a condenarlo.
Las primeras declaraciones ...
"La presidenta no se pronunció sobre lo sucedido en Salamanca"
Las segundas declaraciones fueron ...
"Devuelvan el oro"
Por cierto, he escuchado declaraciones de esta presidenta, y me he quedado medio dormido mientras ella hablaba, del tono y del ritmo que tiene.
Pues nada, hermanos mexicanos, disfruten lo votado.
Lo siento por los fallecidos, por los heridos, por los familiares de ambos ... por los vecinos de la zona que no pueden hacer vida normal.
Pero vamos a ver, la presidenta de México ... para ella lo importante es ...
- La presidenta no se pronunció sobre lo sucedido en Salamanca y se remitió a lo que informará la fiscalía local, que el domingo se limitó a condenar lo… » ver todo el comentario
Tampoco era cuestión de promover la delincuencia con tortillas y huevos duros. Los frijoles sí pueden alejar a la gente.
En lo demás, creo que lo de Mexico no se arregla con cárceles de ese tipo, con bandas callejeras puede funcionar, pero esto son pocas personas, lo que sí hay que hacer es proteger bien las prisiones para que no se fuguen, y dispersarles, que no tengan contacto entre ellos una vez estén encerrados y limitar el contacto con el exterior.
Y la presidenta... que sepa que nos llevamos una parte del oro, no el sentido común.