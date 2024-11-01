Hombres armados abren fuego en campo de fútbol en centro de México, matando a 11 personas

Al menos 11 personas murieron y otras 12 resultaron heridas, cuando hombres armados abrieron fuego en un campo de fúbol de Salamanca, México. Ocurre a pocos meses del inicio del Mundial en México y mientras el gobierno de Sheinbaum no solo quiere enfatizar sus avances en seguridad sino que intenta promocionar el fútbol local y de base. Justo ayer durante la conferencia presidencial matutina, se anunciaba la celebración de 74 “mundialitos” por todo el país. La presidenta no se pronunció sobre lo sucedido y se limitó a condenarlo.