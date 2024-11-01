edición general
Un hombre mata a puñaladas a su pareja de 29 años y luego se ahorca en una vivienda de Alicante

La pareja se encontraba en proceso de separación y tenía un hijo de entre dos y tres años que en el momento del crimen se hallaba en una escuela infantil de la ciudad. Además, no constan denuncias previas entre ambos ni que en el sistema Viogen hubiera registro alguno. De confirmarse la naturaleza machista del mismo, serían 42 mujeres las víctimas mortales de la violencia de género en lo que va de año, 1.337 desde 2003.

Siempre en el orden incorrecto
La de cantidad de mujeres que mueren en el momento de la separación. Y como no queda bien tratar de averiguar si el hombre se quedaba en la calle pagando una pensión que le ahogaba, pues no se hace nada y siguen muriendo mujeres.

Y esto hay que arreglarlo. No puede ser que llegue una separación y muchos hombres acaben viviendo de nuevo en casa de los padres pagando la mitad de una hipoteca y una pensión que apenas les deja nada para vivir. Y entonces a muchos cuando se ven así de repente lo…   » ver todo el comentario
