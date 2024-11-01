Un hombre mata a puñaladas a su pareja de 29 años y luego se ahorca en una vivienda de Alicante

La pareja se encontraba en proceso de separación y tenía un hijo de entre dos y tres años que en el momento del crimen se hallaba en una escuela infantil de la ciudad. Además, no constan denuncias previas entre ambos ni que en el sistema Viogen hubiera registro alguno. De confirmarse la naturaleza machista del mismo, serían 42 mujeres las víctimas mortales de la violencia de género en lo que va de año, 1.337 desde 2003.