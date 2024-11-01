El hombre que lanzó un cóctel Molotov contra la casa de Sam Altman afirma que seguía una receta de risotto de ChatGPT [Ing]

El hombre que lanzó un cóctel Molotov contra la casa de Sam Altman afirma que seguía una receta de risotto de ChatGPT [Ing]

«Llevo ya un tiempo utilizando ChatGPT para que me ayude a cocinar, así que no le di mucha importancia cuando la lista de ingredientes incluía una botella llena de gasolina y una mecha de tela», afirmó el presunto agresor, quien añadió que, naturalmente, dio por hecho que preparar ese plato de arroz implicaba conducir varias horas hasta la residencia del director ejecutivo de OpenAI, sobre todo después de que el chatbot de IA le hubiera dado una receta de pollo al sésamo «bastante decente» la semana anterior.

etiquetas: humor, the onion, chatgpt, altman, molotov
JanSmite #2 JanSmite
"«Tengo que admitir que me sentí un poco raro mientras me preparaba para lanzar este artefacto incendiario en llamas a través de la ventana principal [de Altman], pero la receta indicaba explícitamente que ese era un paso esencial para conseguir esa textura cremosa y aterciopelada del risotto. Supongo que simplemente no lo sabía. Es que nunca antes había hecho risotto»."

Jointhouse_Blues #3 Jointhouse_Blues
Risotto al flambé.
