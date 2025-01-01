edición general
Un hombre joven de 26 años denuncia en Lleida que su padre le obligó a casarse en Guinea

Un hombre joven de 26 años denuncia en Lleida que su padre le obligó a casarse en Guinea

Explicó a los Mossos que cedió a la boda, hace más de un año, por las presiones

| etiquetas: matrimonios forzados , lleida , cataluña , guinea
Putirina #1 Putirina
A ver si lo he entendido: un tiarrón de 26 tacos se casa en Guinea porque su padre se lo manda, y viene a España a quejarse.

26 hostias le daba yo al tontainas este.
mahuer #2 mahuer
#1 una víctima del patriarcado y tu comentario lo refuerza.
