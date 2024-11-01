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Un hombre se congela hasta morir en un banco y lo reviven 5 horas después

Un hombre se congela hasta morir en un banco y lo reviven 5 horas después

A finales de marzo, un hombre regresaba tarde a su casa después de una reunión con amigos en la ciudad de Mirny, en la república rusa de Sajá (Siberia). Sintió cansancio, se sentó en un banco y se quedó dormido, aunque afuera hacía −20 ºC. Más tarde, unos transeúntes vieron al hombre tirado en la calle y llamaron a una ambulancia. Cuando llegaron los médicos, constataron la muerte clínica del hombre. A pesar de las maniobras de reanimación, no tenía latidos, la presión arterial estaba en cero y en el cardiograma se veía una línea recta.

| etiquetas: sucesos , congelaciones , rusia
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12 comentarios
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Comentarios destacados:      
Supercinexin #1 Supercinexin
Es un hombre ruso, o sea, no lo intentéis vosotros en vuestro pueblo de Teruel, no funcionaría igual.
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Pacofrutos #4 Pacofrutos *
#1 ¡Joder, y fuera aparte vaya desmesura de microondas!
0 K 13
woopi #6 woopi *
#1 Y sin anticongelante en las venas, imposible. Me refiero a vodka, claro.
6 K 78
frankiegth #2 frankiegth *
"...El paciente permaneció cinco horas y 34 minutos en muerte clínica. Los médicos sabían que debían esperar para ver cómo reaccionaría el organismo tras un estado tan extremo. Tras 24 horas de coma inducido, el paciente recuperó la conciencia. Cinco días después fue dado de alta...."

Un desenlace increible. Hay gente con suerte, pero esto queda a otro nivel.
8 K 84
#7 calaverax
#2 es que es impresionante! Yo le esperaba que al revivirlo quedase hecho un cristo, con secuelas cerebrales y/o físicas de las que te dejan con la duda de si es mejor dejarte muerto... pero el alta en 5 días! o_o
6 K 67
#8 El_dinero_no_es_de_nadie
#2 El embalsamamiento con vodka hace milagros
4 K 42
EvilPreacher #5 EvilPreacher
Chupito de vodka, camaradas, ahí está el secreto.
3 K 39
#9 pcmaster
la NASA puede estudiar el caso y estarán más cerca de la criogenización para viajes espaciales.
1 K 26
pitercio #12 pitercio
Ahora es un Wite Walker.
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oliver7 #10 oliver7
Fuera coñas, digno de estudio.
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Narmer #11 Narmer
Chúpate esa, Disney!
0 K 7
#3 snubbe
Y si traen un ruso a Teruel?
0 K 6

menéame