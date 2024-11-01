Un hombre de 88 años que seguía trabajando para pagar sus deudas recibe una donación de 1,5 millones de euros

Ed Bambas se arruinó tras gastar todos sus ahorros en cuidar a su mujer enferma, hasta que el 'instagramer' Samuel Weidenhofer conoció su historia. Gracias a él se supo que Bambas, veterano del ejército, trabaja en un supermercado de Detroit cinco días a la semana, ocho horas al día. "Nunca ha recibido la pensión que se ganó tras toda una vida de trabajo duro y perdió a su esposa hace años", explicó Weidenhofer.