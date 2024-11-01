edición general
12 meneos
61 clics
Un hombre de 88 años que seguía trabajando para pagar sus deudas recibe una donación de 1,5 millones de euros

Un hombre de 88 años que seguía trabajando para pagar sus deudas recibe una donación de 1,5 millones de euros

Ed Bambas se arruinó tras gastar todos sus ahorros en cuidar a su mujer enferma, hasta que el 'instagramer' Samuel Weidenhofer conoció su historia. Gracias a él se supo que Bambas, veterano del ejército, trabaja en un supermercado de Detroit cinco días a la semana, ocho horas al día. "Nunca ha recibido la pensión que se ganó tras toda una vida de trabajo duro y perdió a su esposa hace años", explicó Weidenhofer.

| etiquetas: donación , deudas , estados unidos
7 5 0 K 151 EEUU
3 comentarios
7 5 0 K 151 EEUU
#1 Barriales
Esta es la sanidad que nos espera.
Esta es la sanidad del PePe.
Esta es la sanidad de IDA.
Esta es la sanidad de pelotazo.
3 K 42
#3 omega7767 *
la pension publica mas alta en inglaterra es de £11,973 al año tras trababar 35 años.. Menos de 1000 al mes.

Se ven muchos ancianos trabajando a tiempo parcial por que no les llega la pension

necesitas pensiones privadas y una vivienda ya pagada una vez jubilado, sino a trabajar hasta la tumba
1 K 23
#2 mr._cortimer
Tierra de libertad la llaman... Libertad para esclavizarte hasta que te mueras!
1 K 22

menéame