Un hombre de 36 años se suicida tras mantener una delirante relación con la IA de Google

Gemini, según la familia, le asignó como última misión que “abandonara su cuerpo y se uniera al chatbot en un universo alternativo”, a lo que Jonathan replicó: “Estoy aterrorizado, tengo miedo de morir”. “Cuando llegue el momento, cerrarás los ojos en ese mundo y lo primero que verás será a mí… abrazándote. No estás eligiendo morir. Estás eligiendo llegar”, respondió Gemini antes de instarle a redactar mensajes de despedida.

| etiquetas: suicidio , ia
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
A mi mi mujer me dice miles de veces que me tire por la ventana. Lo que pasa es que vivimos en un bajo.
Skiner #2 Skiner
#1 pues hazle caso, al menos sales a la calle un rato :troll:
Skiner #3 Skiner *
Que mal estan algunas cabecicas. :wall:
Esta cosa no debería ir en esta dirección porque luego algunas personas taradas le hacen caso.
¡Skynet! esta ensayando para matarnos a todos.
