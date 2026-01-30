edición general
7 meneos
74 clics
Un holandés y su gato se quedan varados en una playa de Asturias: así fue su enrevesado rescate

Un holandés y su gato se quedan varados en una playa de Asturias: así fue su enrevesado rescate

El velero, que había dañado el miércoles antes a un pesquero en Llanes, encalló en el arenal de Santa Marina y, como no estaba asegurado, estuvo a punto de no ser remolcado

| etiquetas: velero , gato , asturias
6 1 0 K 93 actualidad
4 comentarios
6 1 0 K 93 actualidad
#2 poseso
¿No llevaba también un canario o un hamster? si la culpa al final será del gato, ya verás.
1 K 30
SeñorPresunciones #4 SeñorPresunciones
¿En un precario inglés? Me sorprende viniendo de un país dónde más del 90% lo habla, en comparación al 27% del nuestro. Le echan unos huevos a la vida estos plumillas que ni Dios.
1 K 24
Atusateelpelo #3 Atusateelpelo
En Llanes. Podria haber sido un madrileño tranquilamente.
0 K 18
#1 unocualquierax
El holandés errante.
0 K 10

menéame