7
meneos
74
clics
Un holandés y su gato se quedan varados en una playa de Asturias: así fue su enrevesado rescate
El velero, que había dañado el miércoles antes a un pesquero en Llanes, encalló en el arenal de Santa Marina y, como no estaba asegurado, estuvo a punto de no ser remolcado
actualidad
4 comentarios
#2
poseso
¿No llevaba también un canario o un hamster? si la culpa al final será del gato, ya verás.
1
K
30
#4
SeñorPresunciones
¿En un precario inglés? Me sorprende viniendo de un país dónde más del 90% lo habla, en comparación al 27% del nuestro. Le echan unos huevos a la vida estos plumillas que ni Dios.
1
K
24
#3
Atusateelpelo
En Llanes. Podria haber sido un madrileño tranquilamente.
0
K
18
#1
unocualquierax
El holandés errante.
0
K
10
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
