De Hodio a Radar Covid y MeToca: las 'apps' fallidas del Gobierno costaron más de 5 millones

De Hodio a Radar Covid y MeToca: las 'apps' fallidas del Gobierno costaron más de 5 millones

El coste del Radar Covid ascendió a 4 millones y detectó menos del 1% de casos. MeToca, impulsada por Irene Montero, se cerró por falta de uso y la Cartera Beta Digital ('pajaporte') costó más de medio millón. Disponible en modo lectura o sin tener que hacer nada (desde algunos navegadores: brave, por ejemplo)

eltxoa #1 eltxoa
Pero y los sobres ???
Robus #7 Robus
#1 Me has recordado a Michael Caine cuando cuenta:

"Me han preguntado porque hice esa película tan mala, y, la verdad, la película no la he visto, pero he visto la casa que compré con el dinero de esa película y es fantástica!"

Pues aquí los políticos podrían decir lo mismo: "No se de esa app que usted me cuenta, pero los sobres... ah! los sobres fueron fantásticos!"
XtrMnIO #5 XtrMnIO *
El Confidencial recibe varios cuentos de miles de euros anuales de la Comunidad de Madrid por escribir bazofia y no dice nada sobre eso.
CharlesBrowson #4 CharlesBrowson
pues lo del hodio puede ser divertido, cual Torquemada con dolor de muelas...aunque aqui...cuidado te banean si reportas algo de meneame alli? pregunta preventiva
josde #14 josde
#13 Y con mierda los mezclo para que sean mas apetitosos del facherio
powernergia #6 powernergia *
Me acuerdo cuando la gente preguntaba que porqué no teníamos una aplicacion en el móvil para el Covid como tenían los chinos...

Supongo que hablar de lo bien que funcionan otras aplicaciones de la administración, como MiDGT, o Carpeta Ciudadana, Cl@ve o la del catastro no interesa para El Confidencial.
Gadfly #12 Gadfly
#6 no me hables de clave , pin y si puta madre, te lo pido por favor
powernergia #15 powernergia
#12 Lo llevo usando años y conozco gente que lo utiliza, y no he oido quejas a nadie (y no digo con esto que no tenga problemas, te hablo de mi experiencia y de lo que conozco).

Otra cosa es que lo de las verificaciones de identidad sea un tema muy delicado y a veces sea algo engorroso para mucha gente, y al que también afecta los dispositivos que se usan.
josde #11 josde
#9 Ni Feijóo ni Mazon
Gadfly #13 Gadfly
#11 manzanas traigo y calzadores buenos buenos...
#2 pirat
5 yates avisperos para el preparao...
tusitala #3 tusitala
Ya saben que la app es fallida?
sotillo #8 sotillo
#3 Es que si no inviertes y te equivocas siempre será peor que no hacer nada, otra cosa es lo de la Fórmula 1, que sabes de antemano cómo va a terminar
Gadfly #9 Gadfly
#3 no hay que ser Einstein...
tusitala #16 tusitala
#9 Estoy de acuerdo en que es muy probable que falle, pero hacer una noticia de que ha fallado, antes de que se ponga en marcha, me parece torticero.
Jaime131 #17 Jaime131
Esto lo hacen otros partidos y habría llegado a portada en minutos.
Gadfly #10 Gadfly
cuantos cuentos?
