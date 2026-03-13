De Hodio a Radar Covid y MeToca: las 'apps' fallidas del Gobierno costaron más de 5 millones

El coste del Radar Covid ascendió a 4 millones y detectó menos del 1% de casos. MeToca, impulsada por Irene Montero, se cerró por falta de uso y la Cartera Beta Digital ('pajaporte') costó más de medio millón. Disponible en modo lectura o sin tener que hacer nada (desde algunos navegadores: brave, por ejemplo)
| etiquetas: política , apps , gasto , dinero público
"Me han preguntado porque hice esa película tan mala, y, la verdad, la película no la he visto, pero he visto la casa que compré con el dinero de esa película y es fantástica!"
Pues aquí los políticos podrían decir lo mismo: "No se de esa app que usted me cuenta, pero los sobres... ah! los sobres fueron fantásticos!"
Supongo que hablar de lo bien que funcionan otras aplicaciones de la administración, como MiDGT, o Carpeta Ciudadana, Cl@ve o la del catastro no interesa para El Confidencial.
Otra cosa es que lo de las verificaciones de identidad sea un tema muy delicado y a veces sea algo engorroso para mucha gente, y al que también afecta los dispositivos que se usan.