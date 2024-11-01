edición general
Hochtief desarrollará el programa nuclear de Rolls-Royce

La multinacional alemana Hochtief, filial del grupo español ACS, ha dado un paso estratégico de primer orden al consolidar su posición como actor global en el ámbito de la energía limpia. Mediante un acuerdo de colaboración con la compañía de ingeniería y soluciones tecnológicas Amentum, la constructora apoyará el programa internacional de despliegue de los reactores modulares pequeños (SMR, por sus siglas en inglés) diseñados por el histórico fabricante británico Rolls-Royce.

