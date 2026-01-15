La historia y operación detrás de ‘Marea Blanca’, la mayor incautación de cocaína en alta mar con 10 toneladas: “Sabíamos que iba bastante cargado”

El comisario Alberto Morales explica a ‘Infobae’ el origen de esta actuación y cómo se desarrolló el abordaje al buque.La Policía Nacional ha conseguido esta semana uno de los mayores logros de los últimos tiempos en la lucha contra el narcotráfico. La operación ‘Marea Blanca’ ha supuesto la mayor incautación de cocaína en alta mar de España, llegando a casi 10 toneladas dentro del barco ‘United S’, de bandera camerunesa. El Grupo Especial de Operaciones (GEO), junto a la Armada y a distintos organismos internacionales consiguieron frenar .
Vale o sea que el fotograma fijo del video en la noticia no era una montaña de farlopa, ya decía yo
Ahora los chivatazos se llaman "hazañas"
Está poseído por el espíritu de Ayuso! Sal de él! El poder de Cristo te empala!