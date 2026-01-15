edición general
10 meneos
26 clics
La historia y operación detrás de ‘Marea Blanca’, la mayor incautación de cocaína en alta mar con 10 toneladas: “Sabíamos que iba bastante cargado”

La historia y operación detrás de ‘Marea Blanca’, la mayor incautación de cocaína en alta mar con 10 toneladas: “Sabíamos que iba bastante cargado”

El comisario Alberto Morales explica a ‘Infobae’ el origen de esta actuación y cómo se desarrolló el abordaje al buque.La Policía Nacional ha conseguido esta semana uno de los mayores logros de los últimos tiempos en la lucha contra el narcotráfico. La operación ‘Marea Blanca’ ha supuesto la mayor incautación de cocaína en alta mar de España, llegando a casi 10 toneladas dentro del barco ‘United S’, de bandera camerunesa. El Grupo Especial de Operaciones (GEO), junto a la Armada y a distintos organismos internacionales consiguieron frenar .

| etiquetas: operacion , marea , blanca , 10 toneladas , cocaina , incautada
8 2 1 K 110 actualidad
12 comentarios
8 2 1 K 110 actualidad
devilinside #7 devilinside
#5 Joder, nos han hecho embarcarnos por cuatro gramos de mierda
3 K 38
#10 jaramero
#7 deja de quejarte y ayúdame con estas cajas de material de oficina, que hay que dejarlas en el despacho del comisario
3 K 35
yemeth #6 yemeth
"A bordo se hallaron más de 10 toneladas de droga ocultas bajo toneladas de sal"

Vale o sea que el fotograma fijo del video en la noticia no era una montaña de farlopa, ya decía yo xD
1 K 23
frg #12 frg
"hazaña policial" xD xD

Ahora los chivatazos se llaman "hazañas" xD
0 K 12
elTieso #1 elTieso
Casi 10, las 8 toneladas ya están a buen recaudo.
0 K 11
sleep_timer #2 sleep_timer
#1 Mi teniente, ya hemos almacenado las 6 toneladas.
2 K 26
#5 c0hkka
#2 Perfecto, asegúrese que las 4 toneladas quedan totalmente documentadas.
0 K 6
Antipalancas21 #8 Antipalancas21
#2 Guardar bien esas papelinas que habéis capturado, no vayan a desaparecer
0 K 20
DayOfTheTentacle #3 DayOfTheTentacle
La gente se va a drogar igual... quizás sería hora de que este dinero fuera para impuestos.
0 K 8
Lyovin81 #4 Lyovin81
#3 "Se van a drogar igual"...
Está poseído por el espíritu de Ayuso! Sal de él! El poder de Cristo te empala!
3 K 42
#11 jaramero
En vox estarán contentos :troll:
0 K 7

menéame