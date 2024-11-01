edición general
La historia de José Luis Esteban, abogado, alcohólico y con un cáncer terminal: "Las adicciones no tienen cura"

La historia de José Luis Esteban, abogado, alcohólico y con un cáncer terminal: "Las adicciones no tienen cura"

Por culpa de su adicción lo acabó perdiendo todo: su despacho, su casa y su carrera profesional. Ahora, ya recuperado, un carcinoma amenaza su vida.

YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo *
ALCOHOL ES CÁNCER, ALCOHOL MATA... ¿sabías que el vino y la cerveza no pagan impuestos como bebidas alcohólicas porque según el Estado tienen vitamina C? jajá hijos de la gran puta el lobby de bebidas alcohólicas! por eso, porque no tienen cura las adicciones, la única solución está en la prevención, y a una tal Mónica no le da la gana de llamar a las cosas por su nombre, y eso que es médica además de ministra del ramo
asola33 #3 asola33 *
Ha venido a hablar de su libro. (ha escrito un libro)
Broma aparte, le felicito, por haber dejado el alcohol.
Elbaronrojo #2 Elbaronrojo
Si que pagan, pero parece que hay alcohol de primera y alcohol de segunda.

qamarero.com/blog/impuesto-bebidas-alcoholicas-espana-que-impuestos/
starwars_attacks #4 starwars_attacks
un buen ejemplo de superación. Aunque depués sufra esta desgracia, a pesar de todo, es una historia para enseñar en las escuelas.
