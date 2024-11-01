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La historia de los hermanos Panini y cómo lograron convertir un álbum de estampas en una obsesión por el mundial

La historia de los hermanos Panini y cómo lograron convertir un álbum de estampas en una obsesión por el mundial

Esa obsesión de completar cuadritos vacíos con las caras de tus jugadores favoritos tiene una historia épica que nació mucho antes de que existiera el internet, y todo empezó con tres hermanos italianos que tenían un sueño y un quiosco de periódicos. Hablamos de los hermanos Panini: Giuseppe, Benito y Humberto, quienes comenzaron vendiendo periódicos en Módena, Italia, pero en 1995, se dieron cuenta de que eso no era suficiente, así que empezaron a experimentar con el mundo de los cromos, que es lo que hoy nosotros conocemos como estampas.

| etiquetas: panini , cromos
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5 comentarios
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Cantro #3 Cantro
En 1995 ya llevaban décadas con lo de los cromos
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jewel_throne #2 jewel_throne
El timo de la estampita legalizado :troll: :troll: . Putos cromos que casi nunca salían :ffu: :ffu:
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#1 rbrn
así que empezaron a experimentar con el mundo de los cromos, que es lo que hoy nosotros conocemos como estampas

¿No se siguen llamando cromos?
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ayatolah #4 ayatolah
#1 Me llama más la atención de "...una historia épica que nació mucho antes de que existiera el internet" ya en la entradilla.
Como verdad, es una verdad absoluta e inegable, como referencia temporal es una mierda y como argumento narrativo una p. mierda.
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tusitala #5 tusitala
#4 Internet ya existía en 1995, no lo usaba todo el mundo como ahora, pero existía.
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menéame