La historia de los hermanos Panini y cómo lograron convertir un álbum de estampas en una obsesión por el mundial

Esa obsesión de completar cuadritos vacíos con las caras de tus jugadores favoritos tiene una historia épica que nació mucho antes de que existiera el internet, y todo empezó con tres hermanos italianos que tenían un sueño y un quiosco de periódicos. Hablamos de los hermanos Panini: Giuseppe, Benito y Humberto, quienes comenzaron vendiendo periódicos en Módena, Italia, pero en 1995, se dieron cuenta de que eso no era suficiente, así que empezaron a experimentar con el mundo de los cromos, que es lo que hoy nosotros conocemos como estampas.