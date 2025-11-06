·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
7469
clics
Descubren cómo retrasar el alzhéimer de una forma muy sencilla tras estudiar a 300 personas durante 14 años
5627
clics
El ‘Plan Feijóo’ que ya existía: Puente se mofa del líder del PP con un zasca viral
5515
clics
Las arañas de las cuevas del azufre construyen una ciudad arácnida y la telaraña más grande jamás vista (Eng)
6387
clics
VÍDEO | El peor fracaso de Alfonso Serrano: así ha intentado demostrar que se trabaja en el Senado
4832
clics
Las personas que ven vídeos sin auriculares en público suelen carecer de estas 7 cualidades básicas, según la psicología
más votadas
346
Cargos y afines al PP emprenden una campaña de acoso a las víctimas de la dana por redes sociales
391
Díaz-Ayuso inyecta millones de euros en el Grupo Quirón desde que gobierna
470
Varios periodistas ratifican en el Supremo que conocieron la confesión de la pareja de Ayuso antes que el fiscal general
659
Mazón sí estaba localizable en El Ventorro: la Generalitat le hizo llegar unas becas de deportistas de élite que firmó
229
Antón Losada le descubre una "tercera opción" al novio de Ayuso tras el "o me voy o me suicido": "Alberto, no estás solo"
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
9
meneos
30
clics
Un himno fascista en la mayor catedral ortodoxa del mundo: el pasado siempre acecha en Rumania
Los versos, interpretados por un coro infantil en el templo recién inaugurado, desatan una ola de protestas y obligan a la Iglesia local a salir al paso.
|
etiquetas
:
rumania
,
iglesia
,
fascismo
,
segunda guerra mundial
,
dictadura
7
2
1
K
90
actualidad
4 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
7
2
1
K
90
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
ehizabai
#0
muro de pago.
1
K
30
#2
Marisadoro
el pasado siempre acecha en Rumania
Ojalá solo fuese en Rumanía.
1
K
24
#3
Jodere
#2
Rumania siempre ha sido muy de derechas
0
K
10
#4
Cincocuatrotres
En su país vecino pasa mucho y ElPais no dice lo que pasa.
0
K
8
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Ojalá solo fuese en Rumanía.