El hijo del putero y el asador de txistorras ya son patriotas

No hay nada como esparcir basura contra su mayor enemigo para que la derecha te perdone los pecados, las corruptelas y el latrocinio. Los medios de la reacción no han tenido ningún complejo, como lo hicieron antes con Víctor de Aldama, en dar cuerda y dejar sus páginas a cualquier corrupto o amoral para que suelte mierda contra cualquiera de sus enemigos sin que se les ocurra preguntarles absolutamente nada de lo que han hecho ellos.