Hezbolá, el pretexto de Israel para arrasar el Líbano

Tras violar el “alto el fuego” 10.000 veces, Israel vuelve a bombardear su país vecino, impulsado por su insaciable sed de guerra y sus ambiciones cada vez mayores

Verdaderofalso
Y el pretexto en Cisjordania?
Free_palestine
#1 Quieren el gran Israel (desde el nilo hasta el eufrates, génesis 15:18) y se creen en su derecho divino, pero luego la dictadura teocrática iraní es la mala de la película, no ellos :wall:  media
T3rr0rz0n3
La noticia es contradictoria.
Dice que Israel ha violado el alto el fuego, pero también dice que Hezbolá les estaba atacando y les dió un pretexto para ello.
salteado3
#3 Israel jamás ha respetado un alto el fuego.

El otro día los medios israelíes se acojonaron porque hubo una explosión enorme que se sintió en la capital. Resultó ser la detonación del ejército de unas bombas para demoler edificios en Gaza.

Panda de HDP.
Free_palestine
#3 No es contradictorio, Israel ha estado violando el alto el fuego infinidad de veces, hasta que hezbolá respondió y allí empezó la operación a gran escala que se está desarrollando en estos momentos
