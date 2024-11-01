Hezbolá condena enérgicamente acciones “terroristas” de EEUU en Venezuela

La milicia libanesa Hezbolá condenó en los términos más enérgicos lo que denominó “la agresión terrorista de Estados Unidos” contra Venezuela. En un comunicado difundido este sábado, el grupo afirmó que las medidas bélicas, que incluyeron blancos civiles y residenciales, constituyen una violación flagrante de la soberanía nacional del país latinoamericano y las convenciones de la ONU. Hezbolá aseguró que esta operación confirma la política “hegemónica, arrogante y pirata” de Washington, que busca imponer la ley del más fuerte y vaciar de...