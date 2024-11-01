edición general
Hezbolá condena enérgicamente acciones “terroristas” de EEUU en Venezuela

La milicia libanesa Hezbolá condenó en los términos más enérgicos lo que denominó “la agresión terrorista de Estados Unidos” contra Venezuela. En un comunicado difundido este sábado, el grupo afirmó que las medidas bélicas, que incluyeron blancos civiles y residenciales, constituyen una violación flagrante de la soberanía nacional del país latinoamericano y las convenciones de la ONU. Hezbolá aseguró que esta operación confirma la política “hegemónica, arrogante y pirata” de Washington, que busca imponer la ley del más fuerte y vaciar de...

#4 guillersk
Jooder, casi me atragantó de la risa


Faltan los talibanes
NATOstrófico #5 NATOstrófico
#4 no se perdería nada.
Verdaderofalso #6 Verdaderofalso *
#4 los que invito Trump a Camp David hace unos años?
www.meneame.net/story/kamala-harris-arremete-contra-trump-negociacione
#1 Vindicta
El chiste se hace solo.
Spirito #2 Spirito
#1 Bueno, estado más terrorista que EEUU hay pocos.
WcPC #3 WcPC
#1 ¿Porqué?
NATOstrófico #8 NATOstrófico
#3 por qué #1 es de los que se traga toda la propaganda. Para algunos memos Hezbolá son terroristas y Israel un ejemplo de respeto de la vida, la democracia y la Carta de las Naciones Unidas
#9 Vindicta
#8 La parte de Hezbolá es completamente correcta. Terroristas, yihadistas y no respetan la Carta de las Naciones Unidas.

El resto ya es una película.
