El hermano de Delcy acusa al PP y Vox de financiar los "actos racistas" de la Puerta del Sol

"La tristísima ironía de ese evento fue que los que llevaron a esos venezolanos allí, los que le pagaron al sujeto emocionado para que se parara allí y gritara Fuera la mona son los del partido Vox y del Partido Popular que le dicen monos, negros, moros, sudacas a los que le decían mona a Delcy". "A todos los que gritaron saquen a la mona, (les decimos que) estos monos que estamos aquí, cuando los expulsen de España porque si gana VOX los van a mandar para acá, vamos a ir al aeropuerto a recibirlos", sentenció el jefe del órgano legislativo.