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El hermano de Delcy acusa al PP y Vox de financiar los "actos racistas" de la Puerta del Sol

"La tristísima ironía de ese evento fue que los que llevaron a esos venezolanos allí, los que le pagaron al sujeto emocionado para que se parara allí y gritara Fuera la mona son los del partido Vox y del Partido Popular que le dicen monos, negros, moros, sudacas a los que le decían mona a Delcy". "A todos los que gritaron saquen a la mona, (les decimos que) estos monos que estamos aquí, cuando los expulsen de España porque si gana VOX los van a mandar para acá, vamos a ir al aeropuerto a recibirlos", sentenció el jefe del órgano legislativo.

| etiquetas: venezuela , pp , vox , financiar , actos racistas , jorge rodríguez
16 7 0 K 110 Venezuela
8 comentarios
16 7 0 K 110 Venezuela
Pertinax #1 Pertinax *
Y tiene razón. Pero yo me pregunto. ¿Hay algún político en Venezuela que no sea hermano de alguien?
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reithor #2 reithor
#1 los que son hijos únicos .
2 K 38
#6 Mengüi
#2 xD
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ewok #7 ewok
#1 Ambos hijos de este señor: es.wikipedia.org/wiki/Jorge_Antonio_Rodríguez
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gale #4 gale
Lo peor de todo es que a Delcy la está manteniendo en el poder Trump, al que Corina regaló el Nóbel de la Paz.
1 K 29
Pertinax #5 Pertinax *
#4 Y vendiéndolo como una resistencia ahora y siempre al invasor.

Nadie escribe aquí #freemaduro por lo que sea. Los movimientos de izquierda por su libertad tienden a cero. Está más olvidado que las ecuaciones de segundo grado.
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#3 Beltza01
Y a esta gente no se les condena, como con Vinicius?
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Malinke #8 Malinke
#3 que llamen «mona» a Vinicius que eso da el pase.
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menéame