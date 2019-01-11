·
Hermann Tertsch aplaude a Marruecos por su postura contra Irán
El eurodiputado de Vox desata la polémica al calificar de "patriota, excelente e inteligente" a Rabat mientras tilda de "semianalfabeto, canalla y traidor" al Gobierno español.
|
etiquetas
:
vox
,
marruecos
,
irán
,
eeuu
,
trump
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
#1
Supercinexin
Va borracho desde primera hora de la mañana el muy degenerado. Y probablemente a veces atizao de coca también.
6
K
82
#10
Io76
#1
Como todo derechuzo vendepatrias es un prosionazis genocidas y pederastas.
1
K
18
#12
sotillo
#1
No tiene por qué, el es así de nacimiento
0
K
10
#2
yoma
Los insultos, dependiendo de donde vengan, se convierten en elogios.
3
K
50
#4
aupaatu
*
El mismo Mohamed que se niaga a recibir los cientos de menas que no cumplen con el requisito de ser menores.
Cosas de la ultraderecha .
2
K
30
#7
eltxoa
Pues que se vaya a marruecos.
1
K
30
#6
DonaldBlake
Que se vaya allí a vivir.
1
K
27
#3
Albarkas
*
...y lo celebró con unos cuantos bidones de whisky caro que le pagamos todos los europeos...
0
K
16
#5
Beltza01
Hay gente que reniega de las creencias de sus ancestros. Hay gente que las inunda de alcohol para que suenen mejor en su eco interno.
1
K
14
#8
toshiro
Me la suda
0
K
9
#11
Eukherio
*
Se ha obrado el milagro con Trump, Marruecos ha pasado de ser el enemigo número uno de Vox a un país gobernado por gente inteligentísima.
0
K
8
#9
xuanra2002
No hay que olvidar a los principales financiadores de VOX.
elpais.com/politica/2019/01/11/actualidad/1547224673_461197.html
0
K
6
Ver toda la conversación (
12
comentarios)
