Hermann Tertsch aplaude a Marruecos por su postura contra Irán

El eurodiputado de Vox desata la polémica al calificar de "patriota, excelente e inteligente" a Rabat mientras tilda de "semianalfabeto, canalla y traidor" al Gobierno español.

Supercinexin #1 Supercinexin
Va borracho desde primera hora de la mañana el muy degenerado. Y probablemente a veces atizao de coca también.
Io76 #10 Io76
#1 Como todo derechuzo vendepatrias es un prosionazis genocidas y pederastas.
sotillo #12 sotillo
#1 No tiene por qué, el es así de nacimiento
yoma #2 yoma
Los insultos, dependiendo de donde vengan, se convierten en elogios. :troll:
aupaatu #4 aupaatu *
El mismo Mohamed que se niaga a recibir los cientos de menas que no cumplen con el requisito de ser menores.
Cosas de la ultraderecha .
eltxoa #7 eltxoa
Pues que se vaya a marruecos.
#6 DonaldBlake
Que se vaya allí a vivir.
#3 Albarkas *
...y lo celebró con unos cuantos bidones de whisky caro que le pagamos todos los europeos...
#5 Beltza01
Hay gente que reniega de las creencias de sus ancestros. Hay gente que las inunda de alcohol para que suenen mejor en su eco interno.
toshiro #8 toshiro
Me la suda
#11 Eukherio *
Se ha obrado el milagro con Trump, Marruecos ha pasado de ser el enemigo número uno de Vox a un país gobernado por gente inteligentísima.
#9 xuanra2002
No hay que olvidar a los principales financiadores de VOX.
elpais.com/politica/2019/01/11/actualidad/1547224673_461197.html
