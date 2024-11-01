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Heredeiros da crus (GAL)

Heredeiros da crus (GAL)  

Quero Josar · Heredeiros Da Crus · Antonio Ageitos Ares · Antonio Nuevo Suárez A Cuadrilla de Pepa a Loba

| etiquetas: música , galega , heredeiros , da , crus
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2 comentarios
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vicus. #2 vicus.
Va dedicado a todos los ayusers y en especial a Mar, que se que le va el rollete de eso de ...Morrer empalmado con una botella en la mano.
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#1 Leclercia_adecarboxylata
Por favor, al menos los titulares sin faltas de ortografía.
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