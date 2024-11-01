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Hemos tardado 30 años en encontrar 6.000 exoplanetas. TESS acaba de encontrar 10.000 candidatos de un solo golpe

Hemos tardado 30 años en encontrar 6.000 exoplanetas. TESS acaba de encontrar 10.000 candidatos de un solo golpe

Desde que se detectó el primer exoplaneta en 1992, se han descubierto 6.273 planetas fuera del sistema solar. Sin embargo, los métodos de detección se han refinado tanto que se espera que en los próximos años esa cifra aumente súbitamente. No hay más que ver la lista que acaba de presentar un equipo de científicos de la Universidad de Princeton, en la que aparecen más de 10.000 nuevos candidatos. Puede que muchos no sean exoplanetas cuando se revisen, pero el hecho de haber encontrado tantísimos candidatos ya es una buena señal.

| etiquetas: tess , exoplaneta
4 1 0 K 80 astronomia
9 comentarios
4 1 0 K 80 astronomia
Apotropeo #1 Apotropeo
Cuantos más exoplanetas encuentran, más triste es el universo; pues no hay signos de civilización, y cuántos más, menos posibilidades.
:foreveralone:
0 K 9
#2 Leclercia_adecarboxylata *
#1 Piensa que en algún lugar del universo hay otro menéame y un meneante habrá dicho lo mismo.
2 K 40
The_Ignorator #7 The_Ignorator
#2 entonces, por muy solos que nos sintamos ¿hay mas lugares del universo con aporofobia, monarquía, precariedad y capitalismo?
1 K 30
Apotropeo #4 Apotropeo
#2 ¡ Coño !!
¿ Y pa uno que va a haber tiene que copiarme?
:troll:
1 K 29
elgranpilaf #3 elgranpilaf
#1 Si la civilización va a ser como la nuestra, mejor que no haya más
2 K 34
Cuñado #5 Cuñado
#1 no hay signos de civilización

Ni signos de que no las haya. Se está avanzado mucho en la detección de biofirmas atmosféricas pero aún queda camino por andar. No te digo ya para poder detectar la existencia de civilizaciones.
1 K 19
Apotropeo #6 Apotropeo
#5 A 25 años luz a la redonda ya han podido ver a Urdaci.
Nuestro listón está muy bajo.
Mucho me temo que no quieren contactar con nosotros por gilipollas.
0 K 9
Cuñado #8 Cuñado
#6 Tú Imagínate que llega una delegación alienígena a EE. UU. y dicen "llevadnos ante vuestro líder":

- Sistema Solar (brazo de Orión): sin vida inteligente.
1 K 19
Apotropeo #9 Apotropeo
#8 Si los alienígenas son inteligentes no irían a EEUU. , antes van a las islas Sentinel.
1 K 19

menéame