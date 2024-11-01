Hemos tardado 30 años en encontrar 6.000 exoplanetas. TESS acaba de encontrar 10.000 candidatos de un solo golpe

Desde que se detectó el primer exoplaneta en 1992, se han descubierto 6.273 planetas fuera del sistema solar. Sin embargo, los métodos de detección se han refinado tanto que se espera que en los próximos años esa cifra aumente súbitamente. No hay más que ver la lista que acaba de presentar un equipo de científicos de la Universidad de Princeton, en la que aparecen más de 10.000 nuevos candidatos. Puede que muchos no sean exoplanetas cuando se revisen, pero el hecho de haber encontrado tantísimos candidatos ya es una buena señal.