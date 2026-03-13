Hemos salvado al lince, pero estamos a punto de perder al gato montés

En España las poblaciones han retrocedido un 30% en la última década, especialmente en el suroeste, donde el gato montés ha desaparecido casi por completo de provincias como Huelva, Cádiz y Sevilla. En Portugal, el ‘gato bravo’ se encuentra al borde de la extinción, con apenas un centenar de ejemplares en libertad, diseminados por los extremos del país, en pequeñas áreas de reproducción muy alejadas entre sí.