edición general
19 meneos
30 clics
Hemos salvado al lince, pero estamos a punto de perder al gato montés

Hemos salvado al lince, pero estamos a punto de perder al gato montés

En España las poblaciones han retrocedido un 30% en la última década, especialmente en el suroeste, donde el gato montés ha desaparecido casi por completo de provincias como Huelva, Cádiz y Sevilla. En Portugal, el ‘gato bravo’ se encuentra al borde de la extinción, con apenas un centenar de ejemplares en libertad, diseminados por los extremos del país, en pequeñas áreas de reproducción muy alejadas entre sí.

| etiquetas: gato , montés , españa , extinción
15 4 0 K 152 ciencia
3 comentarios
15 4 0 K 152 ciencia
Catapulta #1 Catapulta
Va a desaparecer y con su desaparición la subespecie tartésica. 100 quedan en Portugal, si eso no ha desencadenado un plan de conservación es que no se hará nada. Aquí lo mismo, no hay censo efectivo y se usan mapas obsoletos de distribución. Yo creo que prácticamente no quedan fuera del norte peninsular. Luego el tema de la hibridación... Ni un gato doméstico sin castrar debería haber en España. Por las mismas se extinguió en Escocia. Mientras las ciudades se llenan de colonias de gato doméstico el gato silvestre muere.
4 K 41
#2 Pitchford
Relacionada:

www.meneame.net/story/gato-montes-situacion-preextincion-peninsula-ibe

Cada día sin hacer nada con los gatos domésticos asilvestrados la cosa va a peor..
3 K 44
MoñecoTeDrapo #3 MoñecoTeDrapo
Nos quedará el pasodoble :-(
0 K 11

menéame