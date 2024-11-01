edición general
Hemos cruzado el primer punto de no retorno climático: el colapso silencioso de los arrecifes de coral

El planeta ya no “se acerca” a los límites del desastre: los ha superado. Y la primera víctima visible de este nuevo régimen climático son los arrecifes tropicales, soporte vital de un millón de especies y barrera natural para millones de personas.

OCLuis #4 OCLuis
Ayer hubo un meneo sobre los daños producidos a un cuadro por una acción de protesta.

Los comentarios eran completamente adecuados al daño causado a un cuadro de esa categoría...
... pero no dejaba de pensar para mis adentros: cuanta indignación por el deterioro de una cosa que ha salido de la mano de un hombre y al mismo tiempo cuanto desprecio por el deterioro del mundo que todas las personas, incluido el pintor, necesitamos para vivir.

Tenemos la brújula de lo importante apuntando hacia un lugar completamente equivocado.
oghaio #6 oghaio
#4 Totalmente, basta recordar esto: m.youtube.com/shorts/J3mH8FAqRmQ
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Estoy 99% seguro que son los sionistas los que están detrás de la campaña en contra del cambio climático, los únicos capaces de matar millones de personas para hacer dinero
JackNorte #2 JackNorte
#1 Ojala solo fueran los sionistas.
capitan__nemo #3 capitan__nemo
El ritmo no va a cambiar o se va a aumentar. ¿Con esa asuncion, para cuando estan previstos los proximos puntos de no retorno?
maxxcan #7 maxxcan
Cada vez noto más que el Cambio Climático es el elefante en la habitación. Ya se ve claramente las consecuencias, ya se están dejando claro, lo que está pasando y pasará en los próximos años y lo veremos en solo 5 años, tal como ya se predijo hace 30, pero no se habla del tema ni en medios de comunicación, ni en ningún sitio.

El mayor caso de autoceguera a nivel global del que estamos siendo testigos.
