Hemos cruzado el primer punto de no retorno climático: el colapso silencioso de los arrecifes de coral

El planeta ya no “se acerca” a los límites del desastre: los ha superado. Y la primera víctima visible de este nuevo régimen climático son los arrecifes tropicales, soporte vital de un millón de especies y barrera natural para millones de personas.
Los comentarios eran completamente adecuados al daño causado a un cuadro de esa categoría...
... pero no dejaba de pensar para mis adentros: cuanta indignación por el deterioro de una cosa que ha salido de la mano de un hombre y al mismo tiempo cuanto desprecio por el deterioro del mundo que todas las personas, incluido el pintor, necesitamos para vivir.
Tenemos la brújula de lo importante apuntando hacia un lugar completamente equivocado.
El mayor caso de autoceguera a nivel global del que estamos siendo testigos.