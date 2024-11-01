Hemeroteca: "Harris ha perdido las elecciones, la inflación es una de las razones"

Hablando con esos que los encuestadores llaman clase trabajadora, encontré agentes inmobiliarios, fontaneros y taxistas. Todos me decían lo mismo. Votarían a Trump porque sentían que la vida estaba más cara que nunca y era culpa de Biden y Washington. No hablaban de familia tradicional, ni de los derechos LGTBI ni les importaba el aborto. Entre salvar la democracia y pagar el alquiler, elegían el alquiler, convencidos de que Trump arreglaría la economía porque lo ven como un hombre de negocios exitoso.