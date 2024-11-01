edición general
4 meneos
17 clics
Hemeroteca: "Harris ha perdido las elecciones, la inflación es una de las razones"

Hemeroteca: "Harris ha perdido las elecciones, la inflación es una de las razones"

Hablando con esos que los encuestadores llaman clase trabajadora, encontré agentes inmobiliarios, fontaneros y taxistas. Todos me decían lo mismo. Votarían a Trump porque sentían que la vida estaba más cara que nunca y era culpa de Biden y Washington. No hablaban de familia tradicional, ni de los derechos LGTBI ni les importaba el aborto. Entre salvar la democracia y pagar el alquiler, elegían el alquiler, convencidos de que Trump arreglaría la economía porque lo ven como un hombre de negocios exitoso.

| etiquetas: hemeroteca , estados unidos , noviembre 2024 , elecciones
3 1 0 K 84 Hemeroteca
2 comentarios
3 1 0 K 84 Hemeroteca
azathothruna #1 azathothruna
Y eligieron al sancionador estafador :shit: :troll:
1 K 28
eltxoa #2 eltxoa
La gente ya no se acuerda de pedobiden o genicide joe. qué sí, que los de ahora están fatal, pero aquellos tampoco estaban muy bien
0 K 11

menéame