Helicópteros AH-64 Apache regresan misteriosamente a EE. UU. en su vuelo de entrega a la India

La entrega prevista de tres helicópteros de ataque AH-64E Apache Guardian al Ejército de la India ha dado un giro inesperado. El avión de carga Antonov An-124 de la aerolínea, que transportaba las aeronaves a la India, regresó a Estados Unidos con los Apaches a bordo tras una larga escala en el Reino Unido. Un portavoz de Boeing declaró que la compañía estaba investigando los problemas logísticos que, según indicó, habían interrumpido el transporte.

