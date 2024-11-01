edición general
Un helicóptero Apache de Emiratos se estrella durante la interceptación de drones iranís

Un helicóptero Apache de Emiratos se estrella durante la interceptación de drones iranís

El Ministerio de Defensa de Emiratos Árabes Unidos ha confirmado la muerte de dos militares en el accidente de un helicóptero. La institución atribuyó el siniestro, ocurrido este lunes, 9 de marzo, a un "fallo técnico" ocurrido mientras cumplían lo que describió como el "deber nacional", sin proporcionar detalles adicionales sobre las circunstancias de la caída, su ubicación exacta o la naturaleza de la misión que ejecutaba la tripulación. El comunicado oficial evitó deliberadamente cualquier clasificación técnica de la aeronave.

Connect
Otro que se 'ha caido' :roll:

Menudos torpes están hechos por allí. Tres aviones abatidos por fuego amigo. Un helicóptero que se cea solo.... A este paso los iraníes van a poder ahorrar mucho dinero en misiles: ya se matarán ellos solitos! xD
amusgada
#1 oiga, que el insigne piloto que se zumbó a varias naves "amigas" era kuwaití. Gloria y honor :-D
HeilHynkel
#3

Moroverick le llaman ahora al amigo. xD
Free_palestine
#4 Moroverick le llaman ahora al amigo amego :troll:
PerritaPiloto
#1 Los helicópteros no son fáciles de pilotar.

En estas circunstancias cabe preguntarse por las condiciones meteorológicas, el estado de la tripulación, y cuántas horas llevaban de misión, además del estado del aparato en cuanto a mantenimientos .
makinavaja
#9 Pero este no lo fabrica el amo usano.... :-D
ummon
#10 Anda, pues por eso lo pongo... Ya tiene "conectividad" OTAN ( Portugal ha comprado algunos) y lo han convertido en cazadrones
Free_palestine
#6 El patriot no es reutilizable. El helicóptero si lo es.

este no :troll:
HeilHynkel
70 millones el bicho (vamos a suponer que esté a mitad de su vida útil y son 35) más el coste del entrenamiento de los pilotos y el coste humano que seguramente tendrán familias. Les salían más baratos los Patriot.

Por lo general, los helicópteros tienen más fácil que los aviones derribar drones a cañón porque les pueden mantener la distancia, el avión es demasiado rápido y si el dron explota se pueden comer la explosión (lo dice el propio artículo) Si estos se acercaron demasiado, fue su error.

Aquí vemos a un helicóptero tirando un dron .. a distacia, por si acaso.

t.me/bomber_fighter/24503
PerritaPiloto
#2 El patriot no es reutilizable. El helicóptero si lo es.
HeilHynkel
#6

Con helicóptero para 40 patriot de los baratos.
ummon
#2 Pues les sale más barato uno de estos (entre 9 y 14 millones de dólares por unidad) :
El Embraer EMB 314 Super Tucano (o A-29) es un
avión turbohélice de ataque ligero, entrenamiento avanzado y contrainsurgencia, líder mundial en su clase con >600,000 horas de vuelo. Desarrollado en Brasil, destaca por su versatilidad, bajos costes operativos, robustez y capacidad para operar en entornos hostiles, siendo usado por más de 17 fuerzas aéreas.
HeilHynkel
#9

En Ucrania usan Yak-52 o desde la puerta de un helicóptero con un AK he visto.
