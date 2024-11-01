Un helicóptero Apache de Emiratos se estrella durante la interceptación de drones iranís

El Ministerio de Defensa de Emiratos Árabes Unidos ha confirmado la muerte de dos militares en el accidente de un helicóptero. La institución atribuyó el siniestro, ocurrido este lunes, 9 de marzo, a un "fallo técnico" ocurrido mientras cumplían lo que describió como el "deber nacional", sin proporcionar detalles adicionales sobre las circunstancias de la caída, su ubicación exacta o la naturaleza de la misión que ejecutaba la tripulación. El comunicado oficial evitó deliberadamente cualquier clasificación técnica de la aeronave.