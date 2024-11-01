Un helicóptero Apache de Emiratos se estrella durante la interceptación de drones iranís

El Ministerio de Defensa de Emiratos Árabes Unidos ha confirmado la muerte de dos militares en el accidente de un helicóptero. La institución atribuyó el siniestro, ocurrido este lunes, 9 de marzo, a un "fallo técnico" ocurrido mientras cumplían lo que describió como el "deber nacional", sin proporcionar detalles adicionales sobre las circunstancias de la caída, su ubicación exacta o la naturaleza de la misión que ejecutaba la tripulación. El comunicado oficial evitó deliberadamente cualquier clasificación técnica de la aeronave.
| etiquetas: apache , emiratos
Menudos torpes están hechos por allí. Tres aviones abatidos por fuego amigo. Un helicóptero que se cea solo.... A este paso los iraníes van a poder ahorrar mucho dinero en misiles: ya se matarán ellos solitos!
Moroverick le llaman ahora al amigo.
amigoamego
En estas circunstancias cabe preguntarse por las condiciones meteorológicas, el estado de la tripulación, y cuántas horas llevaban de misión, además del estado del aparato en cuanto a mantenimientos .
este no
Por lo general, los helicópteros tienen más fácil que los aviones derribar drones a cañón porque les pueden mantener la distancia, el avión es demasiado rápido y si el dron explota se pueden comer la explosión (lo dice el propio artículo) Si estos se acercaron demasiado, fue su error.
Aquí vemos a un helicóptero tirando un dron .. a distacia, por si acaso.
t.me/bomber_fighter/24503
Con helicóptero para 40 patriot de los baratos.
El Embraer EMB 314 Super Tucano (o A-29) es un
avión turbohélice de ataque ligero, entrenamiento avanzado y contrainsurgencia, líder mundial en su clase con >600,000 horas de vuelo. Desarrollado en Brasil, destaca por su versatilidad, bajos costes operativos, robustez y capacidad para operar en entornos hostiles, siendo usado por más de 17 fuerzas aéreas.
En Ucrania usan Yak-52 o desde la puerta de un helicóptero con un AK he visto.