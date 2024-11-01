edición general
Hay una pregunta incómoda flotando en el sector del marketing: no está claro cómo ganar dinero cuando la IA conteste a todo

La IA está cambiando la lógica de la búsqueda y concentrando las respuestas. El marketing digital empieza a perder el control del tráfico y de la intermediación

DayOfTheTentacle
Que den conciertos
vantablack
Antes le hacian caso a Google, ahora será a chatgpt, claude o su madre, salvo que no saben ni como funcionan ni qué parametros valora más que otros. Buena suerte.
Pitchford
Los anuncios irán encima de la respuesta de la IA. No problem. Luego la gente también sigue acudiendo a sus páginas web preferidas.
Jakeukalane
Lo tendrá que ganar los que ponen la IA. Si no la economía se irá a la mierda. Igualmente se va a ir a la mierda.
antesdarle
Una buena distopia nos está quedando 8-D
pirat
Como la ia no distinga al parasitar datos humanos de los que ella genera, va a dejar de serlo... y entrar en una espiral o bucle de colapso.
solojavi
La creatividad humana siempre será necesaria y será la que marque la diferencia entre lo de siempre y una pareja logo/slogan diferente. La IA facilitará la labor de los profesionales pero no los sustituirá, al menos a los buenos.
Feindesland
#6 Justo. Los buenos sobrevivirán. Un 5%. Y luego ya me cuentas qué pas con el resto, porque ahí está el problema del 95%.
mam23
Es que no van a ganar dinero.
