4
meneos
19
clics
Hay una pregunta incómoda flotando en el sector del marketing: no está claro cómo ganar dinero cuando la IA conteste a todo
La IA está cambiando la lógica de la búsqueda y concentrando las respuestas. El marketing digital empieza a perder el control del tráfico y de la intermediación
|
etiquetas
:
pregunta
,
incómoda
,
flotando
,
sector
,
marketing
,
claro
,
dinero
,
ia
9 comentarios
#4
DayOfTheTentacle
Que den conciertos
2
K
29
#3
vantablack
Antes le hacian caso a Google, ahora será a chatgpt, claude o su madre, salvo que no saben ni como funcionan ni qué parametros valora más que otros. Buena suerte.
1
K
24
#5
Pitchford
*
Los anuncios irán encima de la respuesta de la IA. No problem. Luego la gente también sigue acudiendo a sus páginas web preferidas.
0
K
20
#2
Jakeukalane
Lo tendrá que ganar los que ponen la IA. Si no la economía se irá a la mierda. Igualmente se va a ir a la mierda.
0
K
14
#7
antesdarle
Una buena distopia nos está quedando
0
K
9
#9
pirat
Como la ia no distinga al parasitar datos humanos de los que ella genera, va a dejar de serlo... y entrar en una espiral o bucle de colapso.
0
K
8
#6
solojavi
La creatividad humana siempre será necesaria y será la que marque la diferencia entre lo de siempre y una pareja logo/slogan diferente. La IA facilitará la labor de los profesionales pero no los sustituirá, al menos a los buenos.
0
K
8
#8
Feindesland
#6
Justo. Los buenos sobrevivirán. Un 5%. Y luego ya me cuentas qué pas con el resto, porque ahí está el problema del 95%.
0
K
17
#1
mam23
Es que no van a ganar dinero.
0
K
7
