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Por qué hay que poner un limón en el coche: el truco infalible de los expertos

Por qué hay que poner un limón en el coche: el truco infalible de los expertos

Un gesto sencillo puede reducir el mareo en carretera gracias a su efecto directo sobre el cerebro y las náuseas. Puede parecer un consejo extraño, pero cada vez más expertos lo respaldan: llevar un limón en el coche puede ayudarte a evitar el mareo durante los viajes. Este sencillo truco, barato y fácil de aplicar, se ha popularizado por su capacidad para aliviar náuseas sin necesidad de medicamentos. Y lo más interesante es que tiene una explicación científica.

| etiquetas: límon , coche , truco , infalibre
4 0 0 K 43 ciencia
8 comentarios
4 0 0 K 43 ciencia
Moderdonia #1 Moderdonia *
También he descubierto que un pollo horneado con un limón metido por el culo sale mejor si se lo metes a él.
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elGude #3 elGude
#1 yo he oído lo mismo con una cerveza.
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Argitxu #4 Argitxu
#1 Hoy podré comer pollo tranquilo, gracias. :hug:
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Estoeslaostia #7 Estoeslaostia
#1 y si lo metes en el culo propio, mejora la erección en un 50%>
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patadevaca #2 patadevaca
Me encantan las cosillas "infalibres".
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reithor #5 reithor
Gensanta, ahora también hay expertos en limones para coches.
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LaInsistencia #8 LaInsistencia
#5 Nono, escucha. Antes del comentario #30 vas a ver algun biotecnologo diciéndote que eso ya se sabia desde los años 90, pero que las farmacéuticas quieren venderte biodramina... como si lo estuviese ya leyendo.
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#6 El_dinero_no_es_de_nadie
Cuando el mejillón huele mucho provoca náuseas y un poco de limón lo refresca
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menéame