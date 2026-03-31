Por qué hay que poner un limón en el coche: el truco infalible de los expertos

Un gesto sencillo puede reducir el mareo en carretera gracias a su efecto directo sobre el cerebro y las náuseas. Puede parecer un consejo extraño, pero cada vez más expertos lo respaldan: llevar un limón en el coche puede ayudarte a evitar el mareo durante los viajes. Este sencillo truco, barato y fácil de aplicar, se ha popularizado por su capacidad para aliviar náuseas sin necesidad de medicamentos. Y lo más interesante es que tiene una explicación científica.