Si hay ofensiva terrestre, las tropas americanas serán “comida para tiburones”

Ebrahim Zolfaghari, aseguró que los soldados estadounidenses serán comida para tiburones del golfo Pérsico en caso de cualquier operación terrestre, dado que terminará con la “humillante captura” de sus tropas. El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Baqer Qalibaf, acusó ayer a EEUU de planear en secreto una ofensiva terrestre mientras envía mensajes de negociación,y advirtió que las fuerzas iraníes estaban “esperando la llegada de tropas estadunidenses sobre el terreno para prenderles fuego y castigar a sus socios regionales para siempre"