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Por qué hay gente que no vive en Madrid pero paga alquiler en Madrid

Por qué hay gente que no vive en Madrid pero paga alquiler en Madrid

Una de las consecuencias del estado del mercado inmobiliario es que, para muchas personas, es más rentable pagar una habitación aunque no estén viviendo en ella

| etiquetas: alquiler , madrid , vivienda , no vive
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1 comentarios
2 1 1 K 24 actualidad
Doisneau #1 Doisneau
De hecho yo hice eso mismo en malaga. Encontre un buen alquiler, y me salia mucho mas rentable alquilar medio año estando en otra provincia, que pagar el doble cuando tocase. He ahorrado miles de euros con el paso de los años gracias a eso, es maravilloso vivir en una zona tensionada :->
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menéame