Hay una explicación para la bajada de calidad de 'Strangers Things': se ha convertido en una "serie para tener de fondo"

El esperado final de 'Stranger Things' ha desatado una oleada de críticas poco habitual entre sus seguidores. La quinta temporada, que Netflix lanzó el pasado 27 de noviembre, está siendo señalada por presentar diálogos excesivamente básicos y explicativos, entre otros problemas derivados de una simplificación excesiva de la serie. No entendiendo a qué viene esta bajada en la calidad de la serie, los fans han buscado posibles explicaciones y creen haberla encontrado: la filosofía del "visionado casual".

Cabre13 #7 Cabre13 *
Me alegra que los comentarios del artículo van en la linea de "cómo se nota que tenéis que poner click baits para conseguir visitas".
Por lo demás, un saludo a los cinéfilos y expertos en producción audiovisual que opinan que esta exitosa serie de aventurillas en realidad es una basura y muchas gracias por sus recomendaciones de series o películas que propuestas de alternativas a Stranger Things.
Magog #8 Magog
#7 ya sabes, el "tu antes molabas" de toda la vida.

A mi desde la anterior, ni fu, ni da, un poco lo mismo todo, aunque el final del último hice un "hostias!!!!! Por fin!!!" Porque el personaje se lo merecía.
Los gustos, de todas formas, son como son
Supercinexin #4 Supercinexin
Un mojón de serie, casi como todas las demás series: la primera temporada tuvo algo de interés y luego ya chorradas son sentido todo. Las series modernas son como las entregas de películas de toda la vida: la primera ok, la segunda a veces también es buena y todas las siguientes aburren a las piedras.
obmultimedia #1 obmultimedia
No se puede valorar la ultima temporada habiendose emitido solo los 4 primeros episodios de los 9 que forman en total.
Articulo sensacionalista con clickbait evidente.
Mark_ #3 Mark_
#1 a ver, es Xataka. No se por qué se siguen admitiendo envíos de esta gente.
#5 scalvo
#1 Yo sólo vi el primer capítulo y me pareció un mojón... Sí se puede valorar.
#6 Feliberto
Lo que es obvio es lo que usan chatgpt ahora los guionistas.
CharlesBrowson #2 CharlesBrowson
La forma anglosajona de meternos su mierda es como aquella peli del gran Wyoming "vivancos 3, si gusta ya haremos las dos anteriores"
#9 trasparente
La segunda temporada la empecé y la dejé. Un divertimento para críos.
#10 Borgiano
Yo me bajé en la segunda temporada después del primer capítulo, aquello olía ya a mierdón infinito
