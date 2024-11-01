Hay una explicación para la bajada de calidad de 'Strangers Things': se ha convertido en una "serie para tener de fondo"

El esperado final de 'Stranger Things' ha desatado una oleada de críticas poco habitual entre sus seguidores. La quinta temporada, que Netflix lanzó el pasado 27 de noviembre, está siendo señalada por presentar diálogos excesivamente básicos y explicativos, entre otros problemas derivados de una simplificación excesiva de la serie. No entendiendo a qué viene esta bajada en la calidad de la serie, los fans han buscado posibles explicaciones y creen haberla encontrado: la filosofía del "visionado casual".